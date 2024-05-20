Epic Games Store Mega İndirimlerinde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Oyunlar
Epic Games Store Mega İndirimlerinde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Oyunlar
Epic Games Store Mega İndirimleri müthiş fırsatlarla başladı. Oyun fiyatlarının füzeye bağlı gibi her geçen gün yükseldiği şu günlerde oyunculara ilaç gibi gelen indirim döneminde yalnızca 50 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı oyunları sizler için derledik.
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Metro Exodus - 37,40 TL
Vampyr - 38 TL
Untitled Goose Game - 16,50 TL
The Long Dark - 29,50 TL
Back 4 Blood - 24,90 TL
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Epic Games Store Mega İndirimlerinde 50 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:
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