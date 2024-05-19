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Epic Games Store'un Sıradaki Gizemli Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 600 TL'yi Aşıyor!

Epic Games Store'un Sıradaki Gizemli Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 600 TL'yi Aşıyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 15:37

Epic Games Store indirim dönemi boyunca yine birbirinden şahane bedava ve gizemli oyunlarla çıkıyor. Gelecek perşembe günü kavuşacağımız gizemli oyun ise daha şimdiden sızdırıldı!

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Epic Games Store'un ardından harika oyunlar çıkan gizemli bedavaları geri döndü!

Epic Games Store'un ardından harika oyunlar çıkan gizemli bedavaları geri döndü!

Büyük indirim dönemlerinde ve özel günlerde kullanıcılarına ardından ne çıkacağını merakla beklediğimiz gizemli oyunlar sunan Epic Games Store'un bu sürprizlerinin ardından çoğunlukla AAA kalitesinde yapımlar çıkması haliyle oyuncuların heyecanlı bekleyişini perçinliyor.

İddiaya göre Epic Games Store'un sıradaki gizemli bedava oyunu Farming Simulator 22 olacak!

İddiaya göre Epic Games Store'un sıradaki gizemli bedava oyunu Farming Simulator 22 olacak!

Steam'de 19,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyunumuz güncel kurla 600 TL'yi aşan bir fiyat etiketine sahip oluyor. İsabetli sızıntıları ile tanıdığımız billbill-kun tarafından yapılan sızıntı bu sefer de doğru çıkarsa Steam fiyatı 600 TL'yi aşan bu oyuna tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız.

Sızıntılar bu kez de doğru çıkarsa 23 Mayıs tarihinde Farming Simulator 22'yi Epic Games Store üzerinden kütüphanelerimize ekleyebileceğiz.

Sızıntılar bu kez de doğru çıkarsa 23 Mayıs tarihinde Farming Simulator 22'yi Epic Games Store üzerinden kütüphanelerimize ekleyebileceğiz.

Elbette konuya ilişkin olarak Epic Games cephesinden gelen resmi bir duyuru yok ancak sızıntıları neredeyse her seferinde doğru çıkan billbill-kun çoktan oyuncuların güvenini kazanmış durumda. Kullanıcı geçtiğimiz haftanın ve etkinliklerin de gizemli oyunlarını doğru bilmişti.

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