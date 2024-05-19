Epic Games Store'un Sıradaki Gizemli Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 600 TL'yi Aşıyor!

Steam'de 19,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyunumuz güncel kurla 600 TL'yi aşan bir fiyat etiketine sahip oluyor. İsabetli sızıntıları ile tanıdığımız billbill-kun tarafından yapılan sızıntı bu sefer de doğru çıkarsa Steam fiyatı 600 TL'yi aşan bu oyuna tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız.