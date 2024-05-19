Epic Games Store'un Sıradaki Gizemli Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 600 TL'yi Aşıyor!
Epic Games Store'un Sıradaki Gizemli Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 600 TL'yi Aşıyor!
Epic Games Store indirim dönemi boyunca yine birbirinden şahane bedava ve gizemli oyunlarla çıkıyor. Gelecek perşembe günü kavuşacağımız gizemli oyun ise daha şimdiden sızdırıldı!
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Epic Games Store'un ardından harika oyunlar çıkan gizemli bedavaları geri döndü!
İddiaya göre Epic Games Store'un sıradaki gizemli bedava oyunu Farming Simulator 22 olacak!
Sızıntılar bu kez de doğru çıkarsa 23 Mayıs tarihinde Farming Simulator 22'yi Epic Games Store üzerinden kütüphanelerimize ekleyebileceğiz.
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