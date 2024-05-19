Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Türkiye'nin En İyi Oyunları Belli Oldu: 2024 Kristal Piksel Ödülleri Kazananları Açıklandı

Türkiye'nin En İyi Oyunları Belli Oldu: 2024 Kristal Piksel Ödülleri Kazananları Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 14:49

Ülkemizden çıkan en iyi oyunların farklı kategorilerde kıyasıya yarıştığı 2024 Kristal Piksel Ödül Töreni'nde kazananlar belli oldu. Karşınızda yılın en iyi yerli oyunları!

İçeriğin Devamı Aşağıda

2012 yılından beri düzenelenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

2012 yılından beri düzenelenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

Ülkemizdeki geliştirici ve stüdyoların ellerinden çıkan en iyi yerli oyunların ödüllendirildiği gecede birbirinden güzel 71 farklı oyun 11 farklı kategoride yarıştı.

İşte tüm kategorilerde adaylar ve kazananlar;

Yılın Oyunu - New Cycle

Yılın Oyunu - New Cycle

  • Yılın Oyunu

  • Nine Realms – Stüdyo : Meta Sapien Games

  • New Cycle– Stüdyo : Core Engage

  • Cats and the Other Lives – Stüdyo : Cultic Games

  • Havsala: Into the Soul Palace – Stüdyo : Stratera Games

  • Anomaly Agent – Stüdyo : Phew Phew Games

  • Cardboard Town – Stüdyo : Stratera Games

  • Contain – Stüdyo : SinginGiant

  • SpaceBourne 2 – Stüdyo : DBK Games

  • Land of Vikings – Stüdyo : Laps Games

En İyi PC Oyunu - New Cycle

En İyi PC Oyunu - New Cycle

  • Nine Realms – Stüdyo : Meta Sapien Games

  • New Cycle – Stüdyo : Core Engage

  • Anomaly Agent – Stüdyo : Phew Phew Games

  • Havsala: Into the Soul Palace – Stüdyo : Stratera Games

  • SpaceBourne 2 – Stüdyo : DBK Games

En İyi Konsol Oyunu - Anomaly Agent

En İyi Konsol Oyunu - Anomaly Agent

  • Cats and the Other Lives – Stüdyo : Cultic Games

  • Anomaly Agent– Stüdyo : Phew Phew Games

  • Pawn of Dead – Stüdyo : Aslan Game Studio

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Mobil Oyun - Quadrata

En İyi Mobil Oyun - Quadrata

  • Goka Street – Stüdyo : Blay Games

  • Polity – Stüdyo : Jib Games

  • Car For Sale Simulator 2023 – Stüdyo : Red Axe Games

  • Lovux – Stüdyo : Mindlabor

  • Quadrata – Stüdyo : Mindlabor

En İyi Oyun Tasarımı - Cardboard Town

En İyi Oyun Tasarımı - Cardboard Town

  • Ingression – Stüdyo : Espale Studios 

  • Cardboard Town– Stüdyo : Stratera Games

  • SpaceBourne 2 – Stüdyo : DBK Games

  • New Cycle – Stüdyo : Core Engage

  • Anomaly Agent – Stüdyo : Phew Phew Games

En İyi Görsel Sanat - Havsala: Into the Soul Palace

En İyi Görsel Sanat - Havsala: Into the Soul Palace

  • Nine Realms – Stüdyo : Meta Sapien Games

  • SpaceBourne 2 – Stüdyo : DBK Games

  • Havsala: Into the Soul Palace– Stüdyo : Stratera Games

  • Contain – Stüdyo : SinginGiant

  • New Cycle – Stüdyo : Core Engage

En İyi İşitsel Sanat - Anomaly Agent

En İyi İşitsel Sanat - Anomaly Agent

  • Nine Realms – Stüdyo : Meta Sapien Games

  • First Date: Late To Date – Stüdyo : Digital Fossil

  • Anomaly Agent– Stüdyo : Phew Phew Games

  • Ojiv – Stüdyo : mötiv

  • Contain – Stüdyo : SinginGiant

Yenilikçi Oyun Fikri - Pile Up!

Yenilikçi Oyun Fikri - Pile Up!

  • Ingression – Stüdyo : Espale Studios

  • Pile Up!– Stüdyo : Remoob

  • Together in Between – Stüdyo : Vellichor Games

  • Rock Star Life Simulator – Stüdyo : HOGO Games

  • Cardboard Town – Stüdyo : Stratera Games

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Anlatı - Cats and the Other Lives

En İyi Anlatı - Cats and the Other Lives

  • Omniscient God – Stüdyo : Aslan Game Studio

  • Cats and the Other Lives– Stüdyo : Cultic Games

  • Anomaly Agent – Stüdyo : Phew Phew Games

  • Havsala: Into the Soul Palace – Stüdyo : Stratera Games

  • First Date: Late To Date – Stüdyo : Digital Fossil

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın