Türkiye'nin En İyi Oyunları Belli Oldu: 2024 Kristal Piksel Ödülleri Kazananları Açıklandı
Türkiye'nin En İyi Oyunları Belli Oldu: 2024 Kristal Piksel Ödülleri Kazananları Açıklandı
Ülkemizden çıkan en iyi oyunların farklı kategorilerde kıyasıya yarıştığı 2024 Kristal Piksel Ödül Töreni'nde kazananlar belli oldu. Karşınızda yılın en iyi yerli oyunları!
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2012 yılından beri düzenelenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.
İşte tüm kategorilerde adaylar ve kazananlar;
Yılın Oyunu - New Cycle
En İyi PC Oyunu - New Cycle
En İyi Konsol Oyunu - Anomaly Agent
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En İyi Mobil Oyun - Quadrata
En İyi Oyun Tasarımı - Cardboard Town
En İyi Görsel Sanat - Havsala: Into the Soul Palace
En İyi İşitsel Sanat - Anomaly Agent
Yenilikçi Oyun Fikri - Pile Up!
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En İyi Anlatı - Cats and the Other Lives
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