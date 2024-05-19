Oyuncuların Tek Pozla Efsane Oyun Kapaklarına Dönüştüğü Challange'a Bayılacaksınız!
Oyuncuların Tek Pozla Efsane Oyun Kapaklarına Dönüştüğü Challange'a Bayılacaksınız!
Bir grup hareket yakalama (mocap) sanatçısı tek pozda efsane oyunların kapaklarına dönüştükleri videoları ile oyuncuları mest etmeyi başardılar.
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Mocap veya hareket yakalama filmlerde ve oyunlarda sıkça kullanılan bir yöntem.
Bir grup mocap sanatçısı da ikonikleşen oyun kapaklarına kendi dokunuşlarını kattıkları bir challange ile yeni bir akım başlattılar.
Mocap sanatçılarının neredeyse bir saniyede oyun kapaklarındaki karakterlere dönüştüğü o hayranlık uyandıran anlar ise şöyle 👇
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