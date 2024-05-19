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Oyuncuların Tek Pozla Efsane Oyun Kapaklarına Dönüştüğü Challange'a Bayılacaksınız!

Oyuncuların Tek Pozla Efsane Oyun Kapaklarına Dönüştüğü Challange'a Bayılacaksınız!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 11:30

Bir grup hareket yakalama (mocap) sanatçısı tek pozda efsane oyunların kapaklarına dönüştükleri videoları ile oyuncuları mest etmeyi başardılar.

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Mocap veya hareket yakalama filmlerde ve oyunlarda sıkça kullanılan bir yöntem.

Mocap veya hareket yakalama filmlerde ve oyunlarda sıkça kullanılan bir yöntem.

Adından da anlaşılacağı üzere oyuncunun hareketlerinin özel bir kostüm ve farklı ekipmanlar eşliğinde yakalanıp karaktere hayat verildiği teknik hayli popüler.

Bir grup mocap sanatçısı da ikonikleşen oyun kapaklarına kendi dokunuşlarını kattıkları bir challange ile yeni bir akım başlattılar.

Bir grup mocap sanatçısı da ikonikleşen oyun kapaklarına kendi dokunuşlarını kattıkları bir challange ile yeni bir akım başlattılar.

Hareket yakalama kostümü içindeki oyuncular doğrudan bu yöntemle olmasa da oyun karakterlerini neredeyse saniyesinde taklit ederek efsaneleşen oyun kapaklarını taklit ederek oyunculardan büyük alkış topladılar.

Mocap sanatçılarının neredeyse bir saniyede oyun kapaklarındaki karakterlere dönüştüğü o hayranlık uyandıran anlar ise şöyle 👇

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