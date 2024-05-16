Bu Adam Tam Anlamıyla Ben: Bir Kullanıcı Ryan Gosling'i Fallout 4'e Aktarmayı Başardı!
Bu Adam Tam Anlamıyla Ben: Bir Kullanıcı Ryan Gosling'i Fallout 4'e Aktarmayı Başardı!
Bir reddit kullanıcısı, Fallout 4 üzerinde Ryan Gosling'i yeniden oluşturdu.
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Ünlü film yıldızı, bu sefer de oyun dünyasında.
Ryan Gosling, sadece fiziksel anlamda oyuna aktarılmadı. Gönderiyi paylaşan kullanıcı, Gosling'in giydiği kıyafetleri de birebir oyuna aktarmayı unutmadı.
Kullanıcı, Ryan Gosling'in film sahnelerini de Fallout üzerinde yeniden canlandırdı. Blade Runner 2049 filminde yer alan birçok sahneyi, Fallout evreninde tekrardan hayata geçirdi ve büyük beğeni topladı.
Ryan Gosling'i oyuna aktaran kullanıcı, bu süreçte herhangi bir mod aracı kullanmadı. Tamamen oyunun ona verdiği imkanlar ile bu karakteri oluşturmayı başardı.
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