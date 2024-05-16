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Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ortaya Çıkmış Olabilir! Güvenilir Kaynaktan Sızıntı Geldi

Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ortaya Çıkmış Olabilir! Güvenilir Kaynaktan Sızıntı Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 15:28

Epic Games Store'un gizemli bedava oyununun açıklanmasına saatler kalmış olmasına karşın tahmin ve sızıntılar son hız devam ediyor! Bu kez çok güvenilir bir kaynak gizemli Epic bedavasının ne olacağına dair iddiada bulundu.

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Epic Games Store'un gizemli bedavaları karşısında ekstra heyecan duymak için çok geçerli sebeplerimiz var!

Epic Games Store'un gizemli bedavaları karşısında ekstra heyecan duymak için çok geçerli sebeplerimiz var!

Bu zamana dek gizemli bedavaların ardından GTA 5'ten tutun da Borderlands 3'e kadar büyük bütçeli ve AAA kalitesinde pek çok harika oyun çıktı. Kısacası beklentiler yüksek!

Epic Games Store'un yayınladığı ipucu videosunun ardından oyunculardan da tahmin ve teoriler gecikmedi.

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunu Steam fiyatı 40 dolar olan Dragon Age: Inqusition olabilir!

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunu Steam fiyatı 40 dolar olan Dragon Age: Inqusition olabilir!

Bu zamana kadar oyun dünyası hakkında yaptığı isabetli sızıntılar ile güven kazanan Twitter kullanıcısı billbill-kun'un Dealabs forumunda kaleme aldığı gönderiye göre kasanın içinden BioWare'ın sevilen RPG oyunu çıkacak. Ne diyelim, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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