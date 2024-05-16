Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Dikkat Çeken Crimson Desert'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Twitter'da Crimson Desert gibi Çin menşeili oyunlar hakkında verdiği doğru bilgiler ve isabetli sızıntıları ile tanınan Lunatic Ignus adlı kullanıcının aktardıklarına göre oyun 2025 yılının ilk çeyreğinde karşımızda olacak. Bunun öncesinde ise bu yıl içerisinde oynanabilir bir demoya da nihayet kavuşacağız.