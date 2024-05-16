Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Dikkat Çeken Crimson Desert'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Dikkat Çeken Crimson Desert'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı
İlk duyurulduğu günden beri özellikle grafik kalitesi ile oyuncuların akıllarında yer etmiş olan Crimson Desert için bazı sızıntılar var. Çin kaynaklı sızıntılar Crimson Desert'in çıkış tarihini ortaya koyuyor olabilir.
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İlk olarak 2019 yılında duyurulan Crimson Desert daha ilk görüntüleriyle dahi aklımızı almayı başarmıştı.
Crimson Desert çıkış tarihi için elimizde Çin kaynaklı bazı sızıntılar var.
Crimson Desert'in aslında bu yıl karşımızda olması planlanıyordu.
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