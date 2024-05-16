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Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Dikkat Çeken Crimson Desert'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Dikkat Çeken Crimson Desert'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 12:36

İlk duyurulduğu günden beri özellikle grafik kalitesi ile oyuncuların akıllarında yer etmiş olan Crimson Desert için bazı sızıntılar var. Çin kaynaklı sızıntılar Crimson Desert'in çıkış tarihini ortaya koyuyor olabilir.

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İlk olarak 2019 yılında duyurulan Crimson Desert daha ilk görüntüleriyle dahi aklımızı almayı başarmıştı.

Crimson Desert çıkış tarihi için elimizde Çin kaynaklı bazı sızıntılar var.

Crimson Desert çıkış tarihi için elimizde Çin kaynaklı bazı sızıntılar var.

Twitter'da Crimson Desert gibi Çin menşeili oyunlar hakkında verdiği doğru bilgiler ve isabetli sızıntıları ile tanınan Lunatic Ignus adlı kullanıcının aktardıklarına göre oyun 2025 yılının ilk çeyreğinde karşımızda olacak. Bunun öncesinde ise bu yıl içerisinde oynanabilir bir demoya da nihayet kavuşacağız.

Crimson Desert'in aslında bu yıl karşımızda olması planlanıyordu.

Crimson Desert'in aslında bu yıl karşımızda olması planlanıyordu.
bleedingcool.com

Daha önce oyun hakkında şirket cephesinden gelen açıklamalar 2024 yılının ikinci çeyreğini, yani bahar aylarını işaret ediyordu. Ancak daha sonrasında Insight Korea'dan gelen erteleme haberleriyle birlikte oyunun bir yıl ileri ötelendiğini öğrenmiştik.

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