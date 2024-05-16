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Twitch'ten Twerk Açılımı: Twitch CEO'su Yasaklanan Tartışmalı İfadeye Yeşil Işık Yaktı

Twitch'ten Twerk Açılımı: Twitch CEO'su Yasaklanan Tartışmalı İfadeye Yeşil Işık Yaktı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 11:14

Daha önce pek çok kez tartışmalı politikaları ve kimi enteresan, kimi ileri giden yasaklamaları ile gündeme gelen Twitch'ten bu kez twerk açılımı geldi. 

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Twitch'in iki ileri bir geri giden enteresan yasak politikasından hem izleyiciler hem de yayıncılar hayli rahatsız.

Twitch'in iki ileri bir geri giden enteresan yasak politikasından hem izleyiciler hem de yayıncılar hayli rahatsız.

Geçmişte pek çok yayıncıyı anlaşılmaz biçimde müstehcenlik sebebiyle yasaklayan Twitch'te o sırada pek çok diğer yayıncı da tartışmalı 'hot tub' yayınlarına devam ediyorlardı.

Ancak tüm bunların üstüne Twitch'in en enteresan yasaklarından biri twerk ifadelerine savaş açmasıydı!

Twitch sohbetlerini renklendirmek için kullanıcılar tarafından sık sık kullanılan ifadeleri yayıncılar diledikleri gibi özelleştirip aralarına yenilerini ekleyebiliyorlar. Kimi yayıncıların tercihleri arasında ise twerk yapan farklı ifadeler yer alıyor. Twitch geçmişte bunları fazla müstehcen bulmuş olacak ki ifadelere karşı yasak gelmişti.

Twitch CEO'su Dan Clancy ifadeler için politikaların tekrar gözden geçirildiği mesajını canlı yayında verdi. Kısacası kaldırılan twerk ifadeleri geri dönüyor.

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