Twitch'ten Twerk Açılımı: Twitch CEO'su Yasaklanan Tartışmalı İfadeye Yeşil Işık Yaktı
Twitch'ten Twerk Açılımı: Twitch CEO'su Yasaklanan Tartışmalı İfadeye Yeşil Işık Yaktı
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Twitch'in iki ileri bir geri giden enteresan yasak politikasından hem izleyiciler hem de yayıncılar hayli rahatsız.
Ancak tüm bunların üstüne Twitch'in en enteresan yasaklarından biri twerk ifadelerine savaş açmasıydı!
Twitch CEO'su Dan Clancy ifadeler için politikaların tekrar gözden geçirildiği mesajını canlı yayında verdi. Kısacası kaldırılan twerk ifadeleri geri dönüyor.
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