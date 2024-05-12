Yayıncı Kendisini Adım Adım Takip Eden Hayranının Drone'unu Ayakkabısıyla Düşürdü!
Yayıncı Kendisini Adım Adım Takip Eden Hayranının Drone'unu Ayakkabısıyla Düşürdü!
Ünlü olmanın bedellerinden biri de rahat bir adım dahi atamamak. Bu durumu birebir deneyimleyen Kick yayıncısı ise çareyi ısrarlı hayranının drone'unu ayakkabısıyla vurmakta buldu.
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YouTube içeriklerinin yanında Kick'te de yayın yapan Vitaly Zdorovetskiy troll videoları ile tanıyor olabilirsiniz.
Ünlü içerik üreticisi son yayını esnasında yırtıcı bir hayvanı yakalamak için sokaktaydı.
Drone'lu takibe karşı ünlü içerik üreticisinin yanıtı ise ayakkabıyla drone'u düşürmek oldu!
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