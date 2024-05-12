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Yayıncı Kendisini Adım Adım Takip Eden Hayranının Drone'unu Ayakkabısıyla Düşürdü!

Yayıncı Kendisini Adım Adım Takip Eden Hayranının Drone'unu Ayakkabısıyla Düşürdü!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 16:07

Ünlü olmanın bedellerinden biri de rahat bir adım dahi atamamak. Bu durumu birebir deneyimleyen Kick yayıncısı ise çareyi ısrarlı hayranının drone'unu ayakkabısıyla vurmakta buldu.

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YouTube içeriklerinin yanında Kick'te de yayın yapan Vitaly Zdorovetskiy troll videoları ile tanıyor olabilirsiniz.

YouTube içeriklerinin yanında Kick'te de yayın yapan Vitaly Zdorovetskiy troll videoları ile tanıyor olabilirsiniz.

İnsanları kendine has ve kimi zaman tepki çeken tarzıyla şakalayan içerik üreticisi YouTube'da 10,2 milyon, Kick'te ise 180,8 bin aboneye sahip.

Ünlü içerik üreticisi son yayını esnasında yırtıcı bir hayvanı yakalamak için sokaktaydı.

Ünlü içerik üreticisi son yayını esnasında yırtıcı bir hayvanı yakalamak için sokaktaydı.

Ekibinin yanısıra silahlı güvenlik görevlileri de ünlü yayıncının etrafını çevirmişken Vitaly orada olmaması gereken bir şey keşfetti. Bir drone!

Drone'lu takibe karşı ünlü içerik üreticisinin yanıtı ise ayakkabıyla drone'u düşürmek oldu!

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