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Para Üstü Veremeyen Sözelciden Kafada Saç Bırakmayan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Para Üstü Veremeyen Sözelciden Kafada Saç Bırakmayan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 14:45

Oyuncular bu hafta da favori oyunları üzerinden konuşturdukları mizahları ile hepimizi güldürmeyi başardılar. İşte Steam'de haftanın en komik yorumları!

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1. Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır1!!1!

1. Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır1!!1!

Oyun: Forza Horizon 5

2. Ama nası güzel poz olmuştur o. 😎

2. Ama nası güzel poz olmuştur o. 😎

Oyun: Helldivers 2

3. Hem yara bandım hem yaram...

3. Hem yara bandım hem yaram...

Oyun: EA Sports FC24

4. Aaa bu ben.

4. Aaa bu ben.

Oyun: War Thunder

5. Bazı oyun karakterleri biraz şeydir.

5. Bazı oyun karakterleri biraz şeydir.

Oyun: Tribes of Midgard

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6. Ortak travmamız merhaba.

6. Ortak travmamız merhaba.

Oyun: Escape the Backrooms

7. Steam bir gecede dolara geçip oyun fiyatı günlük asgari ücreti geçince gelen pişmanlık.

7. Steam bir gecede dolara geçip oyun fiyatı günlük asgari ücreti geçince gelen pişmanlık.

Oyun: Dark Souls 3

8. Oyunun bedava olması dışında sorun yok?

8. Oyunun bedava olması dışında sorun yok?

Oyun: PUBG: Battlegrounds

9. 🥹 Haftaya görüşmek üzere!

9. 🥹 Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: eFootball 2024

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