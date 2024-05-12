Para Üstü Veremeyen Sözelciden Kafada Saç Bırakmayan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Para Üstü Veremeyen Sözelciden Kafada Saç Bırakmayan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da favori oyunları üzerinden konuşturdukları mizahları ile hepimizi güldürmeyi başardılar. İşte Steam'de haftanın en komik yorumları!
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1. Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır1!!1!
2. Ama nası güzel poz olmuştur o. 😎
3. Hem yara bandım hem yaram...
4. Aaa bu ben.
5. Bazı oyun karakterleri biraz şeydir.
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6. Ortak travmamız merhaba.
7. Steam bir gecede dolara geçip oyun fiyatı günlük asgari ücreti geçince gelen pişmanlık.
8. Oyunun bedava olması dışında sorun yok?
9. 🥹 Haftaya görüşmek üzere!
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