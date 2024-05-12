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Jahrein ve PintiPanda Yine Birbirlerine Girdi, Panda'nın Eski Eşi de Olaya Dahil Oldu

Jahrein ve PintiPanda Yine Birbirlerine Girdi, Panda'nın Eski Eşi de Olaya Dahil Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 11:41

İnternet aleminin sevilen iki yayıncısı Jahrein ve PintiPanda arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik malumunuz. İkili arasındaki tartışma bu kez bambaşka bir mevzu üzerinden yeniden alevlenirken olaya PintiPanda'nın eski eşi de dahil oldu.

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Jahrein ve PintiPanda arasında bir süredir sular durgunken ikilinin arasındaki gerginliği tırmandıran olay bambaşka bir şekilde yeniden başladı.

Jahrein ve PintiPanda arasında bir süredir sular durgunken ikilinin arasındaki gerginliği tırmandıran olay bambaşka bir şekilde yeniden başladı.

PC oyunculuğu ve konsollar hakkındaki yorumlarıyla büyük tepki çeken içerik üreticisi Mesut Çevik'in paylaşımına yorum yapan PintiPanda villa göndermesi yapınca akıllara elbette ilk olarak Jahrein'in oturduğu ev geldi.

Villa göndermesine Jahrein'den ise yanıt gecikmedi.

Villa göndermesine Jahrein'den ise yanıt gecikmedi.
twitter.com

Bir takipçinin yaptığı yorumun ardından ise konu Panda'nın eski eşinin geçmişte yaptığı paylaşımlara ve iddialara geldi.

Bir takipçinin yaptığı yorumun ardından ise konu Panda'nın eski eşinin geçmişte yaptığı paylaşımlara ve iddialara geldi.

PintiPanda ise bu iddiaların ardından Jahrein'e adeta ateş püskürdü!

PintiPanda ise bu iddiaların ardından Jahrein'e adeta ateş püskürdü!
twitter.com

Jahrein ise Panda'nın eski eşinin tweetlerini bir kez daha hatırlattı.

Jahrein ise Panda'nın eski eşinin tweetlerini bir kez daha hatırlattı.
twitter.com
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Ve PintiPanda'nın eski eşine tweetleri kendisinin kaldırttığını iddia ederek bunları söyledi. 👇

Ve PintiPanda'nın eski eşine tweetleri kendisinin kaldırttığını iddia ederek bunları söyledi. 👇
twitter.com

Mevzubahis tweetlerden biri ise şöyle 👇

Mevzubahis tweetlerden biri ise şöyle 👇

Panda ise aile üyelerinin duruma karıştırılmasına tepki göstererek Jahrein'in gönderisine yanıt verdi.

Panda ise aile üyelerinin duruma karıştırılmasına tepki göstererek Jahrein'in gönderisine yanıt verdi.
twitter.com

İşin geçmişte yaşananlar ve biten evliliğene gelmesinin ardından PintiPanda'nın eski eşi Merve Mine Çalışır da Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videolar ile duruma açıklık getirmeye çalıştı.

Paylaşımlarının ironi ve troll olduğunu belirten Çalışır, "malum şahıs" olarak bahsettiği Jahrein'in tweetlerinden farklı anlam çıkartacağını bildiği için hesabını gizlediğini ve gönderisini sildiğini söyledi.

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Tweetlerinde Jahrein'in iddia ettiği gibi şeyler geçmediğini söyleyen Çalışır, Jahrein'i iddialarını mahkemede kanıtlamaya da davet etti.

Çalışır anlattıklarının ardından geçmişte Jahrein'le aralarında geçen bazı konuşmaları da paylaşarak eski eşine destek çıktı.

Konuyla ilgili son gönderisinde Jahrein'e "abicim Allah rızası için artık bi sus be" diye seslenen Çalışır "konunun muhattabı ben ve Tuna'yken sen niye kendini dahil etmeye çalışıyorsun" diyerek isyan etti.

Jahrein ise kendisini drama yaratmakla suçlayanlara böyle seslendi:

Jahrein ise kendisini drama yaratmakla suçlayanlara böyle seslendi:
twitter.com

Panda'dan ise sert yanıt gecikmedi.

Panda'dan ise sert yanıt gecikmedi.
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Sonrasında ise sarfettiği ağır sözler için takipçilerinden özür diledi.

Sonrasında ise sarfettiği ağır sözler için takipçilerinden özür diledi.
twitter.com

İkilinin arasındaki geçmişi hayli eskilere dayanan tartışma en azından şimdilik burada kapanmış gibi görünüyor.

İkilinin arasındaki geçmişi hayli eskilere dayanan tartışma en azından şimdilik burada kapanmış gibi görünüyor.

Yepyeni cephelerin açıldığı, ağır ithamların ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışma şimdilik bitmiş olsa da konu da tekrar ve tekrar gündeme gelmeye mahkum gibi. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara.

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Konuşmasak olmaz

Bu jahrein denilen herif herhalde tek benim midemi bulandırmıyor sanırım

Mathesis

seneler oldu kendisini engelleyeli oh karşıma çıkmıyor diye sevinirken yine burda da düştü önüme

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