Jahrein ve PintiPanda Yine Birbirlerine Girdi, Panda'nın Eski Eşi de Olaya Dahil Oldu
Jahrein ve PintiPanda Yine Birbirlerine Girdi, Panda'nın Eski Eşi de Olaya Dahil Oldu
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Jahrein ve PintiPanda arasında bir süredir sular durgunken ikilinin arasındaki gerginliği tırmandıran olay bambaşka bir şekilde yeniden başladı.
Villa göndermesine Jahrein'den ise yanıt gecikmedi.
Bir takipçinin yaptığı yorumun ardından ise konu Panda'nın eski eşinin geçmişte yaptığı paylaşımlara ve iddialara geldi.
PintiPanda ise bu iddiaların ardından Jahrein'e adeta ateş püskürdü!
Jahrein ise Panda'nın eski eşinin tweetlerini bir kez daha hatırlattı.
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Ve PintiPanda'nın eski eşine tweetleri kendisinin kaldırttığını iddia ederek bunları söyledi. 👇
Mevzubahis tweetlerden biri ise şöyle 👇
Panda ise aile üyelerinin duruma karıştırılmasına tepki göstererek Jahrein'in gönderisine yanıt verdi.
İşin geçmişte yaşananlar ve biten evliliğene gelmesinin ardından PintiPanda'nın eski eşi Merve Mine Çalışır da Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videolar ile duruma açıklık getirmeye çalıştı.
Paylaşımlarının ironi ve troll olduğunu belirten Çalışır, "malum şahıs" olarak bahsettiği Jahrein'in tweetlerinden farklı anlam çıkartacağını bildiği için hesabını gizlediğini ve gönderisini sildiğini söyledi.
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Tweetlerinde Jahrein'in iddia ettiği gibi şeyler geçmediğini söyleyen Çalışır, Jahrein'i iddialarını mahkemede kanıtlamaya da davet etti.
Çalışır anlattıklarının ardından geçmişte Jahrein'le aralarında geçen bazı konuşmaları da paylaşarak eski eşine destek çıktı.
Konuyla ilgili son gönderisinde Jahrein'e "abicim Allah rızası için artık bi sus be" diye seslenen Çalışır "konunun muhattabı ben ve Tuna'yken sen niye kendini dahil etmeye çalışıyorsun" diyerek isyan etti.
Jahrein ise kendisini drama yaratmakla suçlayanlara böyle seslendi:
Panda'dan ise sert yanıt gecikmedi.
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Sonrasında ise sarfettiği ağır sözler için takipçilerinden özür diledi.
İkilinin arasındaki geçmişi hayli eskilere dayanan tartışma en azından şimdilik burada kapanmış gibi görünüyor.
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Bu jahrein denilen herif herhalde tek benim midemi bulandırmıyor sanırım
seneler oldu kendisini engelleyeli oh karşıma çıkmıyor diye sevinirken yine burda da düştü önüme
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