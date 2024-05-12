Twitch'ten Yayıncılara Eurovision Banı! Canlı Yayında Yarışmayı Takip Ederken Yasaklandılar
Twitch'ten Yayıncılara Eurovision Banı! Canlı Yayında Yarışmayı Takip Ederken Yasaklandılar
Dün gece gerçekleşen ve İsviçre'nin birinciliğe uzanmasıyla sona eren Eurovision'u ülkemizde de pek çok yayıncı canlı yayında izleyicileri ile birlikte takip ederlerken Twitch banı ile karşı karşıya kaldılar.
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Yarışma tarihinin belki de en olaylı Eurovision gecesini geride bıraktık.
Twitch kanalında takipçileriyle birlikte yarışmayı izleyen ve yorumlayan sevilen yayıncı Pqueen'in banlanması herkesi şok etti!
Pqueen'in ardından ise Eurovision yayını yapan kimi diğer yayıncılar da bir bir banlanmaya başladıklar!
Telif sebebiyle banlanan yayıncıların kanalları ise hala kapalı.
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