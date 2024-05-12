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Twitch'ten Yayıncılara Eurovision Banı! Canlı Yayında Yarışmayı Takip Ederken Yasaklandılar

Twitch'ten Yayıncılara Eurovision Banı! Canlı Yayında Yarışmayı Takip Ederken Yasaklandılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:26

Dün gece gerçekleşen ve İsviçre'nin birinciliğe uzanmasıyla sona eren Eurovision'u ülkemizde de pek çok yayıncı canlı yayında izleyicileri ile birlikte takip ederlerken Twitch banı ile karşı karşıya kaldılar.

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Yarışma tarihinin belki de en olaylı Eurovision gecesini geride bıraktık.

Yarışma tarihinin belki de en olaylı Eurovision gecesini geride bıraktık.

Yarışmanın favorilerinden olan Hollanda'nın diskalifiye edilmesi, İsrail protestoları ve tüm bunlar ekseninde şekillenen tartışmaların ilk provalardan beri bitmediği 2024 Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye olarak maalesef bu sene de katılmadık.

Ancak biz yarışmaya katılmasak da Eurovision heyecanı baki! Pek çok yayıncı ve içerik üreticisi de Eurovision'u takipçileriyle birlikte canlı yayında takip ettiler.

Twitch kanalında takipçileriyle birlikte yarışmayı izleyen ve yorumlayan sevilen yayıncı Pqueen'in banlanması herkesi şok etti!

Twitch kanalında takipçileriyle birlikte yarışmayı izleyen ve yorumlayan sevilen yayıncı Pqueen'in banlanması herkesi şok etti!
twitter.com

Pqueen daha sonrasında yayınına Instagram hesabı üzerinden devam etti.

Pqueen'in ardından ise Eurovision yayını yapan kimi diğer yayıncılar da bir bir banlanmaya başladıklar!

Pqueen'in ardından ise Eurovision yayını yapan kimi diğer yayıncılar da bir bir banlanmaya başladıklar!
twitter.com

Telif sebebiyle banlanan yayıncıların kanalları ise hala kapalı.

Telif sebebiyle banlanan yayıncıların kanalları ise hala kapalı.

DMCA sebebiyle Twitch'ten banlanan yayıncıların kanallarına tekrar ne zaman kavuşacakları ise belirsizliğini koruyor.

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