İzlerken Banlanmıştı: Eurovision'da İsviçre'yi Destekleyen 'pqueen' Birinciliği Nemo'nun Dansıyla Kutladı

Geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecana sahne olan Eurovision 2024 finali, İsveç'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Malmö kentinde gerçekleştirildi. 25 farklı ülke, birbirinden yetenekli sanatçılarıyla kıyasıya bir mücadele sergiledi. Gecenin sonunda en yüksek puanı toplayarak Eurovision 2024'ün galibi olan ülke İsviçre oldu.