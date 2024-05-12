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İzlerken Banlanmıştı: Eurovision'da İsviçre'yi Destekleyen 'pqueen' Birinciliği Nemo'nun Dansıyla Kutladı

İzlerken Banlanmıştı: Eurovision'da İsviçre'yi Destekleyen 'pqueen' Birinciliği Nemo'nun Dansıyla Kutladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 13:41 Son Güncelleme: 12.05.2024 - 13:48

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Geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecana sahne olan Eurovision 2024 finali, İsveç'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Malmö kentinde gerçekleştirildi. 25 farklı ülke, birbirinden yetenekli sanatçılarıyla kıyasıya bir mücadele sergiledi. Gecenin sonunda en yüksek puanı toplayarak Eurovision 2024'ün galibi olan ülke İsviçre oldu.

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Ülkemizin en sevilen yayıncılarından biri olan 'pqueen' de yarışmayı canlı yayında izledi.

Ülkemizin en sevilen yayıncılarından biri olan 'pqueen' de yarışmayı canlı yayında izledi.

Yarışmanın başından beri Nemo'yu destekleyen pqueen'in, birinciliği Nemo'nun dansıyla kutlaması ve sevinci izleyenleri de güldürdü.

Yarışmanın başından beri Nemo'yu destekleyen pqueen'in, birinciliği Nemo'nun dansıyla kutlaması ve sevinci izleyenleri de güldürdü.

İşte o anlar;

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