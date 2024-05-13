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Burnunun Dibindeki Silahlı Saldırıya Canlı Yayında Yakalanan Yayıncı Dehşeti Yaşadı

Burnunun Dibindeki Silahlı Saldırıya Canlı Yayında Yakalanan Yayıncı Dehşeti Yaşadı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 01:26

Kimi zaman skandallara, kimi zaman ise enteresan olaylara sahne olabilen Twitch'te bu kez bir yayıncı silahlı saldırı paniği yaşadı! Genç kadının burnunun dibinde gerçekleşen silahlı saldırıya canlı yayında yakalandı!Kaynak

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Konu Twitch ve genel olarak canlı yayın platformları olunca enteresan olayların ve garipliklerin de pek ardı arkası kesilmiyor.

Konu Twitch ve genel olarak canlı yayın platformları olunca enteresan olayların ve garipliklerin de pek ardı arkası kesilmiyor.

Genel olarak oyun yayınlarıyla bilinse de Twitch'te hemen her konuda bir içerik bulmak mümkün. Kimi zaman öyle anlar oluyor ki insan 'gözümle görmesem inanmazdım' demekten kendini alıkoyamıyor.

Bu anlardan biri de Twitch'te bir yandan oyun oynarken bir yandan da sakin sakin yayınını sürdüren StrawberrySuz adlı yayıncının başına geldi.

Bu anlardan biri de Twitch'te bir yandan oyun oynarken bir yandan da sakin sakin yayınını sürdüren StrawberrySuz adlı yayıncının başına geldi.

24 yaşındaki genç kadın huzurlu atmosferi ile tam da 'kafa dinlemelik' türde bir çiftçilik simülasyonu olan My Time at Portia oynarken dehşeti yaşadı!

Genç kadın Twitch'te yayında olduğu esnada burnunun dibinde bir silahlı saldırı gerçekleşti!

Twitch'te daha önce benzer olaylar da meydana gelmişti.

Twitch'te daha önce benzer olaylar da meydana gelmişti.

Geçtiğimiz yıl bir yayıncı yayın esnasında duyduğu silah seslerine kendi tüfeğini çıkartarak yanıt vermişti. Bunun dışında 2022'de ise bir YouTuber monitörüne isabet eden bir mermi ile ölümden kıl payı kurtulmuştu.

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