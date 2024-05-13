Burnunun Dibindeki Silahlı Saldırıya Canlı Yayında Yakalanan Yayıncı Dehşeti Yaşadı
Burnunun Dibindeki Silahlı Saldırıya Canlı Yayında Yakalanan Yayıncı Dehşeti Yaşadı
Kimi zaman skandallara, kimi zaman ise enteresan olaylara sahne olabilen Twitch'te bu kez bir yayıncı silahlı saldırı paniği yaşadı! Genç kadının burnunun dibinde gerçekleşen silahlı saldırıya canlı yayında yakalandı!Kaynak
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Konu Twitch ve genel olarak canlı yayın platformları olunca enteresan olayların ve garipliklerin de pek ardı arkası kesilmiyor.
Bu anlardan biri de Twitch'te bir yandan oyun oynarken bir yandan da sakin sakin yayınını sürdüren StrawberrySuz adlı yayıncının başına geldi.
Genç kadın Twitch'te yayında olduğu esnada burnunun dibinde bir silahlı saldırı gerçekleşti!
Twitch'te daha önce benzer olaylar da meydana gelmişti.
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