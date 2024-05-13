Jahrein ve Enes Batur Twitter'da Birbirlerine Girdi: Drama Drama Yumurtladı!

Twitter'ın zaten neredeyse her zaman alev alev yanan gündemine son birkaç gündür yayıncılar ve içerik üreticiler arasındaki tartışmalar da bol bol odun taşıyor. Bu kez de popüler içerik üreticisi Enes Batur ve Jahrein sert ithamların havada uçuştuğu bir tartışma içerisindeler.