Jahrein ve Enes Batur Twitter'da Birbirlerine Girdi: Drama Drama Yumurtladı!
Jahrein ve Enes Batur Twitter'da Birbirlerine Girdi: Drama Drama Yumurtladı!
Twitter'ın zaten neredeyse her zaman alev alev yanan gündemine son birkaç gündür yayıncılar ve içerik üreticiler arasındaki tartışmalar da bol bol odun taşıyor. Bu kez de popüler içerik üreticisi Enes Batur ve Jahrein sert ithamların havada uçuştuğu bir tartışma içerisindeler.
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Bu kez drama dramayı doğurdu ve iş Twitter'da genellikle yayıncıların magazinsel anlarını paylaşan "Overdrama" sayfası ve Jahrein arasında yaşananlarla patlak verdi.
Jahrein'in Overdrama hakkındaki açıklamalarına ise hiç beklemediğimiz bir isim yanıt verince ortalık yangın yerine döndü!
Jahrein ise Enes Batur'un ikiyüzlülük suçlamasına Batur'un geçmişteki hayvanlarına ve bunların akıbetlerine dokundurarak yanıt verdi.
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Sonrasında ise bir "withdrawal" mevzusu başladı!
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Enes Batur ise tüm bunların ardından Jahrein'i "etkileşim bağımlısı olmak" ve "izleyenlerine nefret aşılamak" ile suçladı
Jahrein ise Enes Batur'un bu sözlerine böyle yanıt verdi. 👇
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Ve elbette eski defterler de açıldı!
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Sonrasında ise Jahrein, Enes Batur'un videodaki davranışlarının şaka olduğunun belli olduğunu söyleyen bir takipçiye bu yorumda bulundu;
Enes Batur ise bu gönderiyi Jahrein'in geçmiş yayınlarından birinde Twitch politikalarını eleştirmek için twerk yaptığı anları atarak paylaştı.
İkili arasındaki tartışma en azından şimdilik burada bitmiş gibi.
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