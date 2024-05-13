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Jahrein ve Enes Batur Twitter'da Birbirlerine Girdi: Drama Drama Yumurtladı!

Jahrein ve Enes Batur Twitter'da Birbirlerine Girdi: Drama Drama Yumurtladı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 18:31

Twitter'ın zaten neredeyse her zaman alev alev yanan gündemine son birkaç gündür yayıncılar ve içerik üreticiler arasındaki tartışmalar da bol bol odun taşıyor. Bu kez de popüler içerik üreticisi Enes Batur ve Jahrein sert ithamların havada uçuştuğu bir tartışma içerisindeler.

Son günlerde Twitter'ın gündemi adeta alev alev yanıyor.

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Bu kez drama dramayı doğurdu ve iş Twitter'da genellikle yayıncıların magazinsel anlarını paylaşan "Overdrama" sayfası ve Jahrein arasında yaşananlarla patlak verdi.

Bu kez drama dramayı doğurdu ve iş Twitter'da genellikle yayıncıların magazinsel anlarını paylaşan "Overdrama" sayfası ve Jahrein arasında yaşananlarla patlak verdi.

Taraflı olmakla suçlanan ve Jahrein'in 'beni paylaşmayın' şeklinde uyardığı Overdrama sayfasının açıklamalarına ise Jahrein görseldeki yanıtı verdi.

Jahrein'in Overdrama hakkındaki açıklamalarına ise hiç beklemediğimiz bir isim yanıt verince ortalık yangın yerine döndü!

Jahrein'in Overdrama hakkındaki açıklamalarına ise hiç beklemediğimiz bir isim yanıt verince ortalık yangın yerine döndü!

Enes Batur Jahrein'in yanıt gönderisinin altına yaptığı yorumla ünlü yayıncıyı ikiyüzlülük ile suçlayınca sular daha da ısındı.

Jahrein ise Enes Batur'un ikiyüzlülük suçlamasına Batur'un geçmişteki hayvanlarına ve bunların akıbetlerine dokundurarak yanıt verdi.

Jahrein ise Enes Batur'un ikiyüzlülük suçlamasına Batur'un geçmişteki hayvanlarına ve bunların akıbetlerine dokundurarak yanıt verdi.
twitter.com

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👇
twitter.com

Sonrasında ise bir "withdrawal" mevzusu başladı!

Sonrasında ise bir "withdrawal" mevzusu başladı!
twitter.com
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👇
twitter.com

Enes Batur ise tüm bunların ardından Jahrein'i "etkileşim bağımlısı olmak" ve "izleyenlerine nefret aşılamak" ile suçladı

Enes Batur ise tüm bunların ardından Jahrein'i "etkileşim bağımlısı olmak" ve "izleyenlerine nefret aşılamak" ile suçladı

Jahrein ise Enes Batur'un bu sözlerine böyle yanıt verdi. 👇

Jahrein ise Enes Batur'un bu sözlerine böyle yanıt verdi. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ve elbette eski defterler de açıldı!

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Sonrasında ise Jahrein, Enes Batur'un videodaki davranışlarının şaka olduğunun belli olduğunu söyleyen bir takipçiye bu yorumda bulundu;

Sonrasında ise Jahrein, Enes Batur'un videodaki davranışlarının şaka olduğunun belli olduğunu söyleyen bir takipçiye bu yorumda bulundu;
twitter.com

Enes Batur ise bu gönderiyi Jahrein'in geçmiş yayınlarından birinde Twitch politikalarını eleştirmek için twerk yaptığı anları atarak paylaştı.

Enes Batur ise bu gönderiyi Jahrein'in geçmiş yayınlarından birinde Twitch politikalarını eleştirmek için twerk yaptığı anları atarak paylaştı.
twitter.com

İkili arasındaki tartışma en azından şimdilik burada bitmiş gibi.

İkili arasındaki tartışma en azından şimdilik burada bitmiş gibi.

Ancak öte yandan konu kapanmış gibi de görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

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