İnternetin Delisi iShowSpeed Kuzey Kore'den Yayın Yapacak!

Dışa neredeyse tamamen kapalı yaşayan Kuzey Kore malumunuz olduğu üzere katı kuralları ve sıkı yasaları ile de meşhur. Sıkı kısıtlamalar altında ülkeye her yıl belli sayıda turist kabul eden ülkede bu turistlerin her adımları da yetkililer tarafından izleniyor ve gezilerinden turistlere yine yetkililer eşlik ediyor.