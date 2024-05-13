İnternetin Delisi iShowSpeed Kuzey Kore'den Yayın Yapacak!
İnternetin Delisi iShowSpeed Kuzey Kore'den Yayın Yapacak!
İnternet aleminin gördüğü en ilginç personalardan olan ünlü yayıncı iShowSpeed sıradaki yayını için dünyanın geri kalanı için tam bir muamma olan Kuzey Kore'yi seçtiğini duyurarak herkesi şaşırttı.
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Delilikle trollük arasında gidip gelen meşhur yayıncı iShowSpeed muhakkak internetin bir köşesinde bir şekilde karşınıza çıkmıştır.
iShowSpeed şu sıralar Güney Kore'de krallar gibi karşılanmakla meşgul!
Ünlü yayıncı "buraya kadar gelmişken dünyanın en tehlikeli sınırlarından birini geçivermemek olmaz" diye düşünmüş olacak ki takipçileriyle yarın Kuzey Kore'den yayın yapacağını paylaştı!
iShowSpeed'in Kuzey Kore yayınının detayları belirsizliğini korurken pek çok hayran ise yayıncının iyiliğinden endişe ediyor.
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