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İnternetin Delisi iShowSpeed Kuzey Kore'den Yayın Yapacak!

İnternetin Delisi iShowSpeed Kuzey Kore'den Yayın Yapacak!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 19:36

İnternet aleminin gördüğü en ilginç personalardan olan ünlü yayıncı iShowSpeed sıradaki yayını için dünyanın geri kalanı için tam bir muamma olan Kuzey Kore'yi seçtiğini duyurarak herkesi şaşırttı.

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Delilikle trollük arasında gidip gelen meşhur yayıncı iShowSpeed muhakkak internetin bir köşesinde bir şekilde karşınıza çıkmıştır.

Delilikle trollük arasında gidip gelen meşhur yayıncı iShowSpeed muhakkak internetin bir köşesinde bir şekilde karşınıza çıkmıştır.

Dillere destan Ronaldo aşkı, abartılı sevinçleri ve ülkemize olan sempatisi ile iShowSpeed henüz 19 yaşında olsa da dünyanın en meşhur içerik üreticilerinden.

iShowSpeed şu sıralar Güney Kore'de krallar gibi karşılanmakla meşgul!

iShowSpeed şu sıralar Güney Kore'de krallar gibi karşılanmakla meşgul!

Güney Kore ziyaretini bol bol yayınla da taçlandırmayı ihmal etmeyen iShowSpeed gittiği ülkede neredeyse her adımında hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Ünlü yayıncı "buraya kadar gelmişken dünyanın en tehlikeli sınırlarından birini geçivermemek olmaz" diye düşünmüş olacak ki takipçileriyle yarın Kuzey Kore'den yayın yapacağını paylaştı!

iShowSpeed'in Kuzey Kore yayınının detayları belirsizliğini korurken pek çok hayran ise yayıncının iyiliğinden endişe ediyor.

iShowSpeed'in Kuzey Kore yayınının detayları belirsizliğini korurken pek çok hayran ise yayıncının iyiliğinden endişe ediyor.

Dışa neredeyse tamamen kapalı yaşayan Kuzey Kore malumunuz olduğu üzere katı kuralları ve sıkı yasaları ile de meşhur. Sıkı kısıtlamalar altında ülkeye her yıl belli sayıda turist kabul eden ülkede bu turistlerin her adımları da yetkililer tarafından izleniyor ve gezilerinden turistlere yine yetkililer eşlik ediyor.

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