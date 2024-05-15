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Bir Tahtası Kesinlikle Eksik Olan iShowSpeed'i Havladığı Köpek Isırdı!

Bir Tahtası Kesinlikle Eksik Olan iShowSpeed'i Havladığı Köpek Isırdı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 23:03

Kendisini 'delidir ne yapsa yeridir' ifadesiyle takip ettiğimiz ünlü YouTuber ve yayıncı iShowSpeed bir süs köpeğine havlamaya karar verince canlı yayında suratından ısırıldı!

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Konu iShowSpeed olunca işlerin gariplik boyutu da bambaşka bir seviyeye taşınıyor.

Konu iShowSpeed olunca işlerin gariplik boyutu da bambaşka bir seviyeye taşınıyor.

Henüz 19 yaşında olan ünlü yayıncı ve YouTuber WWE'de RKO mu yemedi, odasını canlı yayında ateşe mi vermedi... Kısacası söz konusu iShowSpeed olunca işlerin ne raddeye varacağını muhtemelen kendisi de dahil kimse kestiremiyor.

Şu sıralar Güney Kore'de olan ve her adımını takipçileriyle paylaşan iShowSpeed tatlı mı tatlı bir süs köpeğiyle karşılaştığında ise işlerin rengi değişti.

Şu sıralar Güney Kore'de olan ve her adımını takipçileriyle paylaşan iShowSpeed tatlı mı tatlı bir süs köpeğiyle karşılaştığında ise işlerin rengi değişti.

Sahibinin kucağındaki yavru süs köpeğine havlayan ve ardından ise onu koklamaya başlayan iShowSpeed köpek tarafından ısırıldı!

iShowSpeed'in köpeğe havlarken ısırıldığı garip anlar ise kameraya böyle yansıdı 👇

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