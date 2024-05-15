Bir Tahtası Kesinlikle Eksik Olan iShowSpeed'i Havladığı Köpek Isırdı!
Bir Tahtası Kesinlikle Eksik Olan iShowSpeed'i Havladığı Köpek Isırdı!
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Konu iShowSpeed olunca işlerin gariplik boyutu da bambaşka bir seviyeye taşınıyor.
Şu sıralar Güney Kore'de olan ve her adımını takipçileriyle paylaşan iShowSpeed tatlı mı tatlı bir süs köpeğiyle karşılaştığında ise işlerin rengi değişti.
iShowSpeed'in köpeğe havlarken ısırıldığı garip anlar ise kameraya böyle yansıdı 👇
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