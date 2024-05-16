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Fiyatı 1,700 TL'yi Aşan Diablo 4 Kısa Süre İçin Oynaması Ücretsiz Oldu

Fiyatı 1,700 TL'yi Aşan Diablo 4 Kısa Süre İçin Oynaması Ücretsiz Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 11:55

Diablo 4'ün dünyasına henüz adım atmadıysanız Blizzard harika bir fırsatla geliyor. Fiyatı 1,700 TL'yi aşan Diablo 4 kısa süre için oynaması ücretsiz oluyor.

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Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Diablo'nun son oyununa geçtiğimiz yıl kavuşmuştuk.

Diablo 4 kısa bir süre için ücretsiz oynanabiliyor.

Diablo 4 kısa bir süre için ücretsiz oynanabiliyor.

Blizzard düzenlediği bir kampanya ile oyunu hala deneyimlememiş oyunculara harika bir fırsat sunuyor. Diablo 4'ü 21 Mayıs tarihine kadar hiçbir ücret ödemeden, Battle.net üzerinden ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Diablo 4 için harika indirimler de var.

Diablo 4 için harika indirimler de var.

Ücretsiz deneme süreci boyunca oyunu sevecek olursanız harika bir indirim de sizleri bekliyor olacak. 21 Mayıs tarihine kadar oyunun Diablo Koleksiyonu ve standart sürümü yüzde 50 indirimli olarak satılacak. Bunun yanında ücretsiz deneme süreci boyunca kaydettiğiniz ilerlemenizi oyuna da aktarabileceksiniz.

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