Fiyatı 1,700 TL'yi Aşan Diablo 4 Kısa Süre İçin Oynaması Ücretsiz Oldu

Ücretsiz deneme süreci boyunca oyunu sevecek olursanız harika bir indirim de sizleri bekliyor olacak. 21 Mayıs tarihine kadar oyunun Diablo Koleksiyonu ve standart sürümü yüzde 50 indirimli olarak satılacak. Bunun yanında ücretsiz deneme süreci boyunca kaydettiğiniz ilerlemenizi oyuna da aktarabileceksiniz.