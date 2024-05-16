Fiyatı 1,700 TL'yi Aşan Diablo 4 Kısa Süre İçin Oynaması Ücretsiz Oldu
Fiyatı 1,700 TL'yi Aşan Diablo 4 Kısa Süre İçin Oynaması Ücretsiz Oldu
Diablo 4'ün dünyasına henüz adım atmadıysanız Blizzard harika bir fırsatla geliyor. Fiyatı 1,700 TL'yi aşan Diablo 4 kısa süre için oynaması ücretsiz oluyor.
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Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Diablo'nun son oyununa geçtiğimiz yıl kavuşmuştuk.
Diablo 4 kısa bir süre için ücretsiz oynanabiliyor.
Diablo 4 için harika indirimler de var.
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