Acıyı Hissettiren Özel Kıyafetle Skyrim Oynayan Oyuncunun Oyuna Boyut Atlatan Gergin ve Komik Anları
Acıyı Hissettiren Özel Kıyafetle Skyrim Oynayan Oyuncunun Oyuna Boyut Atlatan Gergin ve Komik Anları
Oyunla gerçeklik arasındaki çizgiyi kaldırmak bazen pek de iyi bir fikir olmayabiliyor. Bir oyuncu dokunsal geribildirimlerle acıyı hissetmesini sağlayan özel bir kıyafetle Skyrim oynayarak ortaya hem komik hem de gergin anlar çıkarttı.
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Oyun ve gerçeklik arasındaki çizgi yalnızca grafiksel gelişimle değil, farklı cihazların da desteğiyle gittikçe inceliyor.
Bir oyuncu ise karakterinin aldığı her darbeyi hissetmesini sağlayan haptic suit ile Skyrim oynamaya karar verince işler enteresan bir hal aldı.
Ejderha ateşinin ortasında kalmaktan kılıçlı saldırıya uğramak kadar türlü talihsizliğin acısını çeken oyuncunun komik anları ise şöyle 👇
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