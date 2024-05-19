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Acıyı Hissettiren Özel Kıyafetle Skyrim Oynayan Oyuncunun Oyuna Boyut Atlatan Gergin ve Komik Anları

Acıyı Hissettiren Özel Kıyafetle Skyrim Oynayan Oyuncunun Oyuna Boyut Atlatan Gergin ve Komik Anları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 14:15

Oyunla gerçeklik arasındaki çizgiyi kaldırmak bazen pek de iyi bir fikir olmayabiliyor. Bir oyuncu dokunsal geribildirimlerle acıyı hissetmesini sağlayan özel bir kıyafetle Skyrim oynayarak ortaya hem komik hem de gergin anlar çıkarttı.

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Oyun ve gerçeklik arasındaki çizgi yalnızca grafiksel gelişimle değil, farklı cihazların da desteğiyle gittikçe inceliyor.

Oyun ve gerçeklik arasındaki çizgi yalnızca grafiksel gelişimle değil, farklı cihazların da desteğiyle gittikçe inceliyor.

VR cihazlarla oyunun gerçek manada içine girebiliyorken oyunun kokusunu almamızı sağlayan 'GameScent' gibi enteresan icatlar ise oyunu adeta gerçek dünyaya taşıyorlar.

Bir oyuncu ise karakterinin aldığı her darbeyi hissetmesini sağlayan haptic suit ile Skyrim oynamaya karar verince işler enteresan bir hal aldı.

Bir oyuncu ise karakterinin aldığı her darbeyi hissetmesini sağlayan haptic suit ile Skyrim oynamaya karar verince işler enteresan bir hal aldı.

Dokunsal geri bildirim vererek ekrandaki karakterin hissetmesi gereken her acıyı ve hissi gerçek dünyadaki oyuncuya simüle eden cihazla oyun oynamak iyi bir fikir mi orası sizin taktiriniz.

Ejderha ateşinin ortasında kalmaktan kılıçlı saldırıya uğramak kadar türlü talihsizliğin acısını çeken oyuncunun komik anları ise şöyle 👇

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