Acıyı Hissettiren Özel Kıyafetle Skyrim Oynayan Oyuncunun Oyuna Boyut Atlatan Gergin ve Komik Anları

Oyunla gerçeklik arasındaki çizgiyi kaldırmak bazen pek de iyi bir fikir olmayabiliyor. Bir oyuncu dokunsal geribildirimlerle acıyı hissetmesini sağlayan özel bir kıyafetle Skyrim oynayarak ortaya hem komik hem de gergin anlar çıkarttı.

Kaynak