Hideo Kojima'nın Fatih Akın'a Sürpriz Hediyesi Ünlü Yönetmeni Hayli Eğlendirdi
Hideo Kojima'nın Fatih Akın'a Sürpriz Hediyesi Ünlü Yönetmeni Hayli Eğlendirdi
Oyun dünyasının deli-dahisi Hideo Kojima ve Türk asıllı ünlü yönetmen Fatih Akın yeniden bir arada. İkilinin görüşmesinden eğlenceli kareler gelirken Kojima'nın Akın'a verdiği hediye ise ünlü yönetmeni epey eğlendirdi.
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Oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima ve Türk asıllı ödüllü yönetmen Fatih Akın'ın dostluğunu artık bilmeyen yok.
Kojima, Fatih Akın'ın oyun karakteri olma isteğini kırmayarak yönetmeni Death Stranding 2'ye yaşayan bir kukla olarak eklemişti.
Death Stranding 2'nin çıkışı için oyuncular cephesinde heyecanlı bekleyiş devam ederken Kojima ve Akın yeniden bir araya geldi.
Akın'a Death Stranding detaylarıyla dolu bir sweatshirt hediye eden Kojima...
Esas bombayı ise Akın'ın oyundaki karakterinin anahtarlığını hediye ederek patlattı!
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