Hideo Kojima'nın Fatih Akın'a Sürpriz Hediyesi Ünlü Yönetmeni Hayli Eğlendirdi

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 'Yönetmen Fatih Akın ile “In the Fade ”in tanıtımı için Japonya'ya geldiğinden beri arkadaşız ve bir Japon medya kuruluşuyla röportaj yaptık. O zaman bana oyundaki karakterlerden biri olmayı çok istediğini söyledi, ben de Fatih'in yolculuğunu Sam ile paylaşması için bir “canlı bebek” karakteri buldum. Karakteri çok enerjik ve eğlenceli ve üzüntüsüne rağmen Sam'i destekliyor' ifadelerini kullanmıştı.