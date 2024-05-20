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Hideo Kojima'nın Fatih Akın'a Sürpriz Hediyesi Ünlü Yönetmeni Hayli Eğlendirdi

Hideo Kojima'nın Fatih Akın'a Sürpriz Hediyesi Ünlü Yönetmeni Hayli Eğlendirdi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 01:06

Oyun dünyasının deli-dahisi Hideo Kojima ve Türk asıllı ünlü yönetmen Fatih Akın yeniden bir arada. İkilinin görüşmesinden eğlenceli kareler gelirken Kojima'nın Akın'a verdiği hediye ise ünlü yönetmeni epey eğlendirdi.

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Oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima ve Türk asıllı ödüllü yönetmen Fatih Akın'ın dostluğunu artık bilmeyen yok.

Oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima ve Türk asıllı ödüllü yönetmen Fatih Akın'ın dostluğunu artık bilmeyen yok.

Gerçek bir sinema tutkunu olan ve oyunlarında da sinematik anlatıma hayli önem veren Kojima ve Fatih Akın arasındaki dostluk Fatih Akın'ın Kojima'nın sıradaki oyunu Death Stranding 2'de bir karaktere hayat vermesiyle daha da perçinlenmişti.

Kojima, Fatih Akın'ın oyun karakteri olma isteğini kırmayarak yönetmeni Death Stranding 2'ye yaşayan bir kukla olarak eklemişti.

Kojima, Fatih Akın'ın oyun karakteri olma isteğini kırmayarak yönetmeni Death Stranding 2'ye yaşayan bir kukla olarak eklemişti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 'Yönetmen Fatih Akın ile “In the Fade ”in tanıtımı için Japonya'ya geldiğinden beri arkadaşız ve bir Japon medya kuruluşuyla röportaj yaptık. O zaman bana oyundaki karakterlerden biri olmayı çok istediğini söyledi, ben de Fatih'in yolculuğunu Sam ile paylaşması için bir “canlı bebek” karakteri buldum. Karakteri çok enerjik ve eğlenceli ve üzüntüsüne rağmen Sam'i destekliyor' ifadelerini kullanmıştı.

Death Stranding 2'nin çıkışı için oyuncular cephesinde heyecanlı bekleyiş devam ederken Kojima ve Akın yeniden bir araya geldi.

Death Stranding 2'nin çıkışı için oyuncular cephesinde heyecanlı bekleyiş devam ederken Kojima ve Akın yeniden bir araya geldi.
twitter.com

Beraber verdikleri pozu 'Sevgili dostum Fatih Akın'la' notuyla X hesabından paylaşan Kojima'nın Akın'a bazı sürprizleri de vardı.

Akın'a Death Stranding detaylarıyla dolu bir sweatshirt hediye eden Kojima...

Akın'a Death Stranding detaylarıyla dolu bir sweatshirt hediye eden Kojima...

Esas bombayı ise Akın'ın oyundaki karakterinin anahtarlığını hediye ederek patlattı!

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