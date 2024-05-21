Take-Two CEO'sundan Kahreden Açıklama: GTA 6 Bu Zamana Kadarki En Pahalı GTA Oyunu Olabilir
Take-Two CEO'sundan Kahreden Açıklama: GTA 6 Bu Zamana Kadarki En Pahalı GTA Oyunu Olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm oyun dünyasının gözü şu sıralar elbette GTA 6'nın üzerinde.
GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'sundan ise GTA 6'nın fiyatı hakkında korkutan bir açıklama geldi.
Gelelim esas konuya, bu senaryo gerçekleşirse GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın