Take-Two CEO'sundan Kahreden Açıklama: GTA 6 Bu Zamana Kadarki En Pahalı GTA Oyunu Olabilir

Zelnick kendisine yöneltilen GTA 6 ve Borderlands gibi oyunların fiyatlarının nasıl belirlendiğine dair soruya 'Bakın, sürekli olarak daha fazla içerik sunuluyor ve biz gerçekten her zaman büyük bir değer sunmayı hedefliyoruz. Ücretlendirdiğimizden daha fazla değer sunmaya odaklanmış durumdayız. Bu da bir nevi ölçütümüz' şeklinde yanıt verdi. CEO'nun bu yanıtı GTA 6'nın sunacağı içeriğin doluluğuna oranla fiyatının da standart kabul edilen ücretten daha fazla olabileceği şeklinde yorumlanmaya açık.