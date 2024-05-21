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Take-Two CEO'sundan Kahreden Açıklama: GTA 6 Bu Zamana Kadarki En Pahalı GTA Oyunu Olabilir

Take-Two CEO'sundan Kahreden Açıklama: GTA 6 Bu Zamana Kadarki En Pahalı GTA Oyunu Olabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 13:08

Tüm oyun dünyasının yana yakıla çıkışını beklediği GTA 6 hakkında Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'in yaptığı açıklama oyunun fiyatının standart kabul edilen 70 dolardan da pahalı olabileceğini gösteriyor.

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Tüm oyun dünyasının gözü şu sıralar elbette GTA 6'nın üzerinde.

Tüm oyun dünyasının gözü şu sıralar elbette GTA 6'nın üzerinde.

Ünü oyun dünyasının da sınırlarını aşıp tüm eğlence sektörünün en meşhur markalarından biri olan GTA'nın sıradaki oyunu 2025 yılında karşımızda olacak ancak oyuna dair her detay oyuncuların yakın takibinde.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'sundan ise GTA 6'nın fiyatı hakkında korkutan bir açıklama geldi.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'sundan ise GTA 6'nın fiyatı hakkında korkutan bir açıklama geldi.

Zelnick kendisine yöneltilen GTA 6 ve Borderlands gibi oyunların fiyatlarının nasıl belirlendiğine dair soruya 'Bakın, sürekli olarak daha fazla içerik sunuluyor ve biz gerçekten her zaman büyük bir değer sunmayı hedefliyoruz. Ücretlendirdiğimizden daha fazla değer sunmaya odaklanmış durumdayız. Bu da bir nevi ölçütümüz' şeklinde yanıt verdi. CEO'nun bu yanıtı GTA 6'nın sunacağı içeriğin doluluğuna oranla fiyatının da standart kabul edilen ücretten daha fazla olabileceği şeklinde yorumlanmaya açık.

Gelelim esas konuya, bu senaryo gerçekleşirse GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak?

Gelelim esas konuya, bu senaryo gerçekleşirse GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak?

Oyun dünyası uzunca bir süredir AAA kalitesindeki oyunlar için 60 dolar fiyatlandırmasını kullanıyordu ancak durum yakın zamanda değişti. Bu oyunlar için yeni standart artık 70 dolar olarak kabul ediliyor. Kısacası Zelnick'in açıklamaları GTA 6 için bundan da yükseğini, 80 dolar civarını işaret ediyor olabilir ki bu da günümüz döviz kuruyla 2,500 TL'den daha pahalıya geliyor.

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