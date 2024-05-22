Call of Duty: Black Ops 6'dan İlk Fragman Yayınlandı: Gizemli Sitedeki Videolar Neyin Nesi?
Call of Duty: Black Ops 6'dan İlk Fragman Yayınlandı: Gizemli Sitedeki Videolar Neyin Nesi?
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Oyuncuların merakla bekledikleri Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk fragmanı gizemli bir site üzerinde ortaya çıktı.
Call of Duty: Black Ops 6 için yayınlanan ilk fragmana buradan göz atabilirsiniz.
Sitedeki televizyonun ikinci kanalına da kısa süre önce yeni bir video yüklendi.
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