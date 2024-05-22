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Call of Duty: Black Ops 6'dan İlk Fragman Yayınlandı: Gizemli Sitedeki Videolar Neyin Nesi?

Call of Duty: Black Ops 6'dan İlk Fragman Yayınlandı: Gizemli Sitedeki Videolar Neyin Nesi?

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 20:59

Ünü oyun dünyasının sınırlarını dahi aşan Call of Duty serisinin sıradaki oyunu Call of Duty: Balck Ops 6'nın ilk fragmanı gizemli bir site üzerinden yayınlandı.

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Oyuncuların merakla bekledikleri Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk fragmanı gizemli bir site üzerinde ortaya çıktı.

Oyuncuların merakla bekledikleri Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk fragmanı gizemli bir site üzerinde ortaya çıktı.

The Truth Lies (gerçek yalan söyler) isimli sitede yer alan eski bir televizyonun şu anda 2 tanesi aktif olan kanalları arasında dolaşarak izleyebildiğimiz görüntüler oyuncuları hayli heyecanlandırdı.

Call of Duty: Black Ops 6 için yayınlanan ilk fragmana buradan göz atabilirsiniz.

Sitedeki televizyonun ikinci kanalına da kısa süre önce yeni bir video yüklendi.

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