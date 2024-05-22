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Hideo Kojima'nın Traktör Kepçesindeki Emmi Pozu Tüm Dünyadaki Oyuncuların Diline Düştü

Hideo Kojima'nın Traktör Kepçesindeki Emmi Pozu Tüm Dünyadaki Oyuncuların Diline Düştü

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:36

Kojima yine bildiğimiz gibi... Delilik ve dahilik arasındaki çizgiyi kendine yol eden oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima'nın traktör kepçesinde verdiği pozu tüm dünyadaki goygoyculara malzeme oldu.

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Oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Yeni projelerinden güncellemeler paylaşmanın yanında izlediği filmler, tükettiği içerikler, dostları ile buluşmaları ve gezileri gibi şeyleri de hesaplarında paylaşan Kojima kimi paylaşımlarıyla ise oyuncuların diline dolanmaktan kurtulamıyor.

Gezip gördüğü yerleri de sıkça takipçileriyle paylaşan Kojima'nın bir traktörün kepçesinde verdiği poz ise oyuncuları hayli eğlendirdi.

Kojima'nın garip hallerine alışık olan oyuncular ise goygoy fırsatını geri tepmediler!

Kojima'nın garip hallerine alışık olan oyuncular ise goygoy fırsatını geri tepmediler!
twitter.com

Hiçbirimiz bugüne traktörde bir Kojima görmeyi bekleyerek uyanmadık.

Hiçbirimiz bugüne traktörde bir Kojima görmeyi bekleyerek uyanmadık.
twitter.com

Geçtiğimiz günkü buluşma Rize'de gerçekleşmiş olabilir mi? 🤔

Geçtiğimiz günkü buluşma Rize'de gerçekleşmiş olabilir mi? 🤔
twitter.com
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Bu pozun ardından Kojima'yı farklı yerlere ışınlayanlar da oldu. 😅

Bu pozun ardından Kojima'yı farklı yerlere ışınlayanlar da oldu. 😅
twitter.com

Kojima'nın bu pozunun goygoy çekiciliğine büyük firmalar da dayanamadı.

Kojima'nın bu pozunun goygoy çekiciliğine büyük firmalar da dayanamadı.
twitter.com

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"Adam sadece rastgele şeyler paylaşıyor ve tüm internet aynı fikirde"

"Adam sadece rastgele şeyler paylaşıyor ve tüm internet aynı fikirde"
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İşte Death Stranding'e ilham olan o araç, traktör!

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