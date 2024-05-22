Hideo Kojima'nın Traktör Kepçesindeki Emmi Pozu Tüm Dünyadaki Oyuncuların Diline Düştü
Hideo Kojima'nın Traktör Kepçesindeki Emmi Pozu Tüm Dünyadaki Oyuncuların Diline Düştü
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Oyun dünyasının yaşayan efsanesi Hideo Kojima sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
Gezip gördüğü yerleri de sıkça takipçileriyle paylaşan Kojima'nın bir traktörün kepçesinde verdiği poz ise oyuncuları hayli eğlendirdi.
Kojima'nın garip hallerine alışık olan oyuncular ise goygoy fırsatını geri tepmediler!
Hiçbirimiz bugüne traktörde bir Kojima görmeyi bekleyerek uyanmadık.
Geçtiğimiz günkü buluşma Rize'de gerçekleşmiş olabilir mi? 🤔
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Bu pozun ardından Kojima'yı farklı yerlere ışınlayanlar da oldu. 😅
Kojima'nın bu pozunun goygoy çekiciliğine büyük firmalar da dayanamadı.
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