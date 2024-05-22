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Twitch'te Cinsellik İçeren Yayın ve Oyunları Kullanıcılar Gizleyebilecek

Twitch'te Cinsellik İçeren Yayın ve Oyunları Kullanıcılar Gizleyebilecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 17:42

Twitch'in en tartışmalı konularından olan cinsellik ve müstehcenlik içeren yayınlar için platformun yeni bir çözümü var. Yeni bir filtreyle birlikte başta bu tür yayınlar olmak üzere pek çok sakıncalı içeriği engellemek artık kullanıcının elinde olacak.

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Twitch uzunca bir süredir çokça eleştirilen çıplaklık ve cinsellik referansları barındıran yayınlar konusunda bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Twitch uzunca bir süredir çokça eleştirilen çıplaklık ve cinsellik referansları barındıran yayınlar konusunda bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Genel olarak oyun yayınlarıyla öne çıksa da hemen her konuda canlı yayın yapılabilen platformda kullanıcıların en çok eleştirdiği konu bu tür yayınlar. Geçtiğimiz aylarda bu tarz yayınlar hakkında yeni düzenlemeler getirmiş olan Twitch konuyla ilgili bir adım daha attı.

Yeni Twitch filtreleri ile kullanıcılar çıplaklık ve küfür gibi şeyler içeren yayınları doğrudan engelleyebilecekler.

Yeni Twitch filtreleri ile kullanıcılar çıplaklık ve küfür gibi şeyler içeren yayınları doğrudan engelleyebilecekler.

Kullanıcılar artık sunulan filtreler aracılığıyla cinsel içerik, kumar, yasaklı madde, küfür ve hatta yetişkinlere yönelik oyunları görüp görmeyeceklerini kendileri seçebilecekler.

Twitch geçtiğimiz aylarda yayıncılara çıplaklık konusunda daha fazla özgürlük vermişti.

Twitch geçtiğimiz aylarda yayıncılara çıplaklık konusunda daha fazla özgürlük vermişti.

Yapılan değişiklikle birlikte vücudun belli yerleri kapatılmak koşuluyla çıplaklığa izin verilmesiyle birlikte yayıncılar da ilginç yollara başvurmaya başlamışlardı. Bunun yanında halihazırda çıplaklık içeren yayınların Twitch anasayfasında bulanıklaştırıldığını da hatırlatalım.

Twitch'ten konuyla ilgili gelen açıklamada izleyiciye daha fazla kontrol verilmek istendiği belirtildi.

Twitch'ten konuyla ilgili gelen açıklamada izleyiciye daha fazla kontrol verilmek istendiği belirtildi.

'Twitch'in herkes için sıcak bir yer olması gerektiğine inanıyoruz ve bazılarının hoşuna giden içeriklerin başkaları için uygun olmayabileceğinin farkındayız. Herkesin izleme tercihlerinin farklı olduğunun ve Twitch'e geldiğinizde karşılaştıklarınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanız gerektiğinin farkındayız.”

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