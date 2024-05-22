Twitch'te Cinsellik İçeren Yayın ve Oyunları Kullanıcılar Gizleyebilecek
Twitch'te Cinsellik İçeren Yayın ve Oyunları Kullanıcılar Gizleyebilecek
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Twitch uzunca bir süredir çokça eleştirilen çıplaklık ve cinsellik referansları barındıran yayınlar konusunda bir çözüm bulmaya çalışıyor.
Yeni Twitch filtreleri ile kullanıcılar çıplaklık ve küfür gibi şeyler içeren yayınları doğrudan engelleyebilecekler.
Twitch geçtiğimiz aylarda yayıncılara çıplaklık konusunda daha fazla özgürlük vermişti.
Twitch'ten konuyla ilgili gelen açıklamada izleyiciye daha fazla kontrol verilmek istendiği belirtildi.
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