Banyo Suyunu Satarak Zengin Olan Belle Delphine 90 Bin Dolarlık Birikimine Yıllar Sonra Kavuştu
Banyo Suyunu Satarak Zengin Olan Belle Delphine 90 Bin Dolarlık Birikimine Yıllar Sonra Kavuştu
'Gamer Girl Bath Water' adını verdiği banyo suyunu satarak kısa sürede minik bir servet elde eden internet ünlüsü ve OnlyFans modeli Belle Delphine parasına beş yıl gecikmeli de olsa nihayet kavuştu.
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Belle Delphine ismi size bir şey ifade etmiyor olabilir ancak kullanılmış banyo suyunu satan kadın desek eminiz daha tanıdık gelecektir.
Delphine'in en meşhur ürünü ise görmüş olduğunuz bu şişelenmiş banyo suyu.
Banyo suyunu satarak 90 bin dolar kazanan Delphine parasına ancak 5 yıl sonra kavuşabildi!
PayPal'ın Delphine'i cezalandırma sebebi ise cinsel içerikli ürünlerin satışı hakkındaki politikası.
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