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Banyo Suyunu Satarak Zengin Olan Belle Delphine 90 Bin Dolarlık Birikimine Yıllar Sonra Kavuştu

Banyo Suyunu Satarak Zengin Olan Belle Delphine 90 Bin Dolarlık Birikimine Yıllar Sonra Kavuştu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 16:36

'Gamer Girl Bath Water' adını verdiği banyo suyunu satarak kısa sürede minik bir servet elde eden internet ünlüsü ve OnlyFans modeli Belle Delphine parasına beş yıl gecikmeli de olsa nihayet kavuştu.

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Belle Delphine ismi size bir şey ifade etmiyor olabilir ancak kullanılmış banyo suyunu satan kadın desek eminiz daha tanıdık gelecektir.

Belle Delphine ismi size bir şey ifade etmiyor olabilir ancak kullanılmış banyo suyunu satan kadın desek eminiz daha tanıdık gelecektir.

Kariyerine sosyal medya hesaplarından yaptığı cosplay çalışmalarını paylaşarak başlayan Delphine yıllar içinde OnlyFans ve banyo suyunu satmak gibi hayli enteresan yeni yollara da girdi.

Delphine'in en meşhur ürünü ise görmüş olduğunuz bu şişelenmiş banyo suyu.

Delphine'in en meşhur ürünü ise görmüş olduğunuz bu şişelenmiş banyo suyu.

Kendi banyo yaptığı suyu şişeleyerek 30 dolardan satışa çıkartan Delphine bundan hatırı sayılır bir para kazansa da bu paraya ulaşması o kadar da kolay olmadı.

Banyo suyunu satarak 90 bin dolar kazanan Delphine parasına ancak 5 yıl sonra kavuşabildi!

Banyo suyunu satarak 90 bin dolar kazanan Delphine parasına ancak 5 yıl sonra kavuşabildi!

Geçtiğimiz günlerde 2019'da başladığı banyo suyu satışından 90 bin dolar kazandığını söyleyen Delphine ödeme için kullandığı PayPal'ın hiçbir uyarıda bulunmaksızın hesabını kapattığını ve parayı da yıllar boyu kendisine vermediğini söyledi. Ancak nedendir bilinmez durum değişti ve Delphine parasına beş yılın sonunda kavuşabildi.

PayPal'ın Delphine'i cezalandırma sebebi ise cinsel içerikli ürünlerin satışı hakkındaki politikası.

PayPal'ın Delphine'i cezalandırma sebebi ise cinsel içerikli ürünlerin satışı hakkındaki politikası.

Bu politikaya göre bu ürünlerin yalnızca ABD içerisinde satışı yasalken Delphine'in İngiltere'de ikamet ediyor oluşu işleri karıştırmış. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PayPal sözcüsü ise ceza politikasının  geçtiğimiz yıl sona erdiğini söylüyor.

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