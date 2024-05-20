Ünlü Yayıncının Kendi Doğum Gününde Arkadaşlarına Verdiği Hediyeler "İnsanın Yayıncı Dostu Olacak" Dedirtti
Ünlü Yayıncının Kendi Doğum Gününde Arkadaşlarına Verdiği Hediyeler "İnsanın Yayıncı Dostu Olacak" Dedirtti
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Twitch aleminin en ünlü yayıncılarından olan Imane 'Pokimane' Anys geçtiğimiz günlerde 28. yaş gününü kutladı.
Henüz birkaç gün önce yeni yaşını kutlayan Pokimane'in doğum gününde en çok konuşulan şey hediyelerdi ancak bunlar kendisine gelen değil, verdiği armağanlardı.
İnternet alemine fazla mesai yaptıran şey ise çantaların fiyatları oldu.
Hediyenin büyüğü ise yayıncının takipçilerinden şanslı bir kişiye gidecek!
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