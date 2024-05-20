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Ünlü Yayıncının Kendi Doğum Gününde Arkadaşlarına Verdiği Hediyeler "İnsanın Yayıncı Dostu Olacak" Dedirtti

Ünlü Yayıncının Kendi Doğum Gününde Arkadaşlarına Verdiği Hediyeler "İnsanın Yayıncı Dostu Olacak" Dedirtti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 20:20

Yayıncılar aleminden yine çenemizi yoracak bir haberimiz var. İnternet aleminin en ünlü yayıncılarından olan Pokimane kendi doğum gününde dostlarına aldığı binlerce dolarlık özel tasarım çantalarla hepimize 'böyle arkadaş dostlar başına' dedirtti.

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Twitch aleminin en ünlü yayıncılarından olan Imane 'Pokimane' Anys geçtiğimiz günlerde 28. yaş gününü kutladı.

Twitch aleminin en ünlü yayıncılarından olan Imane 'Pokimane' Anys geçtiğimiz günlerde 28. yaş gününü kutladı.

Twitch yayınlarıyla tanıdığımız sevilen yayıncı platformda tam 9,3 milyon takipçiye sahip. İşin içine YouTube2u da katacak olursak buradaki takipçi sayısı ise 6,58 milyon!

Henüz birkaç gün önce yeni yaşını kutlayan Pokimane'in doğum gününde en çok konuşulan şey hediyelerdi ancak bunlar kendisine gelen değil, verdiği armağanlardı.

İnternet alemine fazla mesai yaptıran şey ise çantaların fiyatları oldu.

İnternet alemine fazla mesai yaptıran şey ise çantaların fiyatları oldu.

Pokimane'in hediye jestinin kaça patladığını merak eden kullanıcılar çantaların fiyatlarını araştırmaya koyuldular ve bu armağanların fiyatlarını ortaya çıkarttılar. Kabaca bir hesap yapacak olursak armağanların toplam değerleri 10 bin doları aşıyor!

Hediyenin büyüğü ise yayıncının takipçilerinden şanslı bir kişiye gidecek!

Hediyenin büyüğü ise yayıncının takipçilerinden şanslı bir kişiye gidecek!

Yayınladığı videoda çekilişle bir takipçisine Dior Mini Lady çanta hediye edeceğini açıklayan yayıncının bu armağanının fiyatı ise 5,500 dolar!

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