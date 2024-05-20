Ünlü Yayıncının Kendi Doğum Gününde Arkadaşlarına Verdiği Hediyeler "İnsanın Yayıncı Dostu Olacak" Dedirtti

Yayıncılar aleminden yine çenemizi yoracak bir haberimiz var. İnternet aleminin en ünlü yayıncılarından olan Pokimane kendi doğum gününde dostlarına aldığı binlerce dolarlık özel tasarım çantalarla hepimize 'böyle arkadaş dostlar başına' dedirtti.

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