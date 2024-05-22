PlayStation Ücretsiz Mobil Oyunlar İçin Yeni Bir Platform Hazırlığında

PlayStation özel oyunlarını PC kullanıcılarının da beğenisine sunmaya başlayan Sony oyunların bu platformdaki satışlarından hayli memnun. Bunun yanında mobil pazarındaki avantajları da değerlendirmek isteyen Sony Android ve iOS gibi platformlar için geliştireceği bir uygulamayla önemli markalarının oyunlarını daha efektif biçimde değerlendirmek istiyor.