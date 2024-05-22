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PlayStation Ücretsiz Mobil Oyunlar İçin Yeni Bir Platform Hazırlığında

PlayStation Ücretsiz Mobil Oyunlar İçin Yeni Bir Platform Hazırlığında

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 20:12

Oyun dünyasının devlerinden PlayStation mobil kanadında da elini güçlendirecek bir atılım hazırlığında. PlayStation ücretsiz mobil oyunlar için yeni bir platform için kolları sıvadı. 

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PlayStation'ın planlarını paylaşılan bir iş ilanı ortaya çıkarttı.

PlayStation'ın planlarını paylaşılan bir iş ilanı ortaya çıkarttı.

Sony tarafından paylaşılan ilanda 'PlayStation Studios Mobile, PlayStation'ın oynaması ücretsiz mobil oyunlar geliştirme, yayınlama ve işletme platformunu tasarlayacak deneyimli bir yazılım mühendisi arıyor' ifadelerine yer verilmiş vaziyette.

Sony farklı platformlarda da elini güçlendirmeye kararlı.

Sony farklı platformlarda da elini güçlendirmeye kararlı.

PlayStation özel oyunlarını PC kullanıcılarının da beğenisine sunmaya başlayan Sony oyunların bu platformdaki satışlarından hayli memnun. Bunun yanında mobil pazarındaki avantajları da değerlendirmek isteyen Sony Android ve iOS gibi platformlar için geliştireceği bir uygulamayla önemli markalarının oyunlarını daha efektif biçimde değerlendirmek istiyor.

PlayStation cephesinde bunlar yaşanırken en büyük rakip Xbox da kendi mobil platformunun hazırlığında.

PlayStation cephesinde bunlar yaşanırken en büyük rakip Xbox da kendi mobil platformunun hazırlığında.

Microsoft oyunları başta olmak üzere üçüncü parti oyunlara da kapısını açacak olan mağazanın temmuz ayı içerisinde hizmete sunulması bekleniyor.

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