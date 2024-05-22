PlayStation Ücretsiz Mobil Oyunlar İçin Yeni Bir Platform Hazırlığında
PlayStation Ücretsiz Mobil Oyunlar İçin Yeni Bir Platform Hazırlığında
Oyun dünyasının devlerinden PlayStation mobil kanadında da elini güçlendirecek bir atılım hazırlığında. PlayStation ücretsiz mobil oyunlar için yeni bir platform için kolları sıvadı.
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PlayStation'ın planlarını paylaşılan bir iş ilanı ortaya çıkarttı.
Sony farklı platformlarda da elini güçlendirmeye kararlı.
PlayStation cephesinde bunlar yaşanırken en büyük rakip Xbox da kendi mobil platformunun hazırlığında.
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