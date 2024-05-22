Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Detaylı Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı
Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Detaylı Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı
Oyun dünyasının devlerinden Valve'ın sessiz sedasız geliştirmekte olduğu shooter oyunu Deadlock'tan oynanışı gözler önüne seren yeni bir video sızdırıldı.
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Steam'in yanısıra neredeyse her biri efsane olan oyunlarıyla tanıdığımız Valve cephesinde uzun süredir kulağımıza çalınan bir hareketlilik yoktu.
Yeni Valve oyunu Deadlock için bir oynanış videosu da sızdırıldı.
Peki Deadlock ne zaman çıkacak?
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