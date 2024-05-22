Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Detaylı Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı

Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Detaylı Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 16:24

Oyun dünyasının devlerinden Valve'ın sessiz sedasız geliştirmekte olduğu shooter oyunu Deadlock'tan oynanışı gözler önüne seren yeni bir video sızdırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Steam'in yanısıra neredeyse her biri efsane olan oyunlarıyla tanıdığımız Valve cephesinde uzun süredir kulağımıza çalınan bir hareketlilik yoktu.

Steam'in yanısıra neredeyse her biri efsane olan oyunlarıyla tanıdığımız Valve cephesinde uzun süredir kulağımıza çalınan bir hareketlilik yoktu.

Son oyunları Artifact ile beklediğini bulamamış olan Valve meğer kapalı kapılar ardında bambaşka bir oyunla daha meşgulmüş. Hayır, herhangi bir serilerinin üçüncü oyunu değil...

Valve'ın yeni oyunu Deadlock'a ait ilk sızıntılar geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Yeni Valve oyunu Deadlock için bir oynanış videosu da sızdırıldı.

Peki Deadlock ne zaman çıkacak?

Peki Deadlock ne zaman çıkacak?

Hala kapalı beta aşamasında olup şanslı bir azınlık tarafından oynanabilen oyun için henüz Valve'dan gelen resmi bir açıklama yok. 2018 yılından beri geliştirildiği söylenen oyun ne zaman karşımızda olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın