Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PC'de Ghost of Tsushima Coşkusu!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PC'de Ghost of Tsushima Coşkusu!
Geçtiğimiz günlerde PC oyuncularıyla da nihayet buluşan Ghost of Tsushima Steam'i sallasa da çok satanlar listelerinde birinciliği kapmayı başaramadı. Gelin bu hafta tüm dünyadaki oyuncular tercihlerini hangi oyunlardan yana kullanmışlar bir göz atalım.
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1. Bu haftanın da tüm dünyada en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2 oldu.
2. PlayStation 5 özel oyunu Ghost of Tsushima Steam'i adeta salladı.
3. Listenin üçüncü sırasında ise Steam Deck var.
Lisyenin geri kalanı ise şöyle:
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