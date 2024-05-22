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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PC'de Ghost of Tsushima Coşkusu!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PC'de Ghost of Tsushima Coşkusu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 15:45

Geçtiğimiz günlerde PC oyuncularıyla da nihayet buluşan Ghost of Tsushima Steam'i sallasa da çok satanlar listelerinde birinciliği kapmayı başaramadı. Gelin bu hafta tüm dünyadaki oyuncular tercihlerini hangi oyunlardan yana kullanmışlar bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bu haftanın da tüm dünyada en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2 oldu.

1. Bu haftanın da tüm dünyada en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2 oldu.

Counter-strike 2 ile her ne kadar nispeten daha yeni tanışmış olsak da köklü serinin geçmişi hayli eskiye dayanıyor. CS:GO'dan devraldığı koltuğu başarıyla koruyan Counter-Strike 2 oynamasının tamamen ücretsiz oluşuyla da bir tercih sebebi.

2. PlayStation 5 özel oyunu Ghost of Tsushima Steam'i adeta salladı.

2. PlayStation 5 özel oyunu Ghost of Tsushima Steam'i adeta salladı.

PlayStation oyunları PC'ye gelmeye devam ederken bunun son halkası ise Ghost of Tsushima oldu. PC oyuncularının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyun hem ülkemizde hem de global listelerde müthiş bir yükselişle ikinciliğe oturdu.

3. Listenin üçüncü sırasında ise Steam Deck var.

3. Listenin üçüncü sırasında ise Steam Deck var.

Valve'ın tüm Steam kütüphanesini oynatabilen el konsolumsu cihazının popülerliği yakın zamanda bitecek gibi değil. Geçtiğimiz aylarda OLED versiyonuna da kavuştuğumuz Steam Deck taşınabilir oyun cihazları arasında yerini çoktan sağlamlaştırdı bile.

Lisyenin geri kalanı ise şöyle:

Lisyenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Dota 2

  • Baldur's Gate 3

  • Cyberpunk 2077

  • Hades 2

  • Apex Legends

  • Helldivers 2

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