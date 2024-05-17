Valve'ın Geliştirmekte Olduğu Gizli Oyunu Deadlock Görselleriyle Birlikte Sızdırıldı!

Bir diğer söylentiye göre ise Valve'ın 2018 yılından beri bu oyunu geliştirdiği ve büyük bir gizlilikle ilerlediği yönünde. Daha önce gizlice geliştirilen bu oyunun yeni bir Half-Life oyunu olduğu söyleniyordu ancak beklenildiği gibi olmadı.