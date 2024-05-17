Valve'ın Geliştirmekte Olduğu Gizli Oyunu Deadlock Görselleriyle Birlikte Sızdırıldı!
Valve'ın Geliştirmekte Olduğu Gizli Oyunu Deadlock Görselleriyle Birlikte Sızdırıldı!
Tüm oyuncular olarak Half-Life 3'ü beklerken Valve'dan resmen ters köşe eden bir sızıntı geldi. Şu an geliştirme aşamasında olduğu söylenen ve Overwatch ile oldukça benzerlik gösteren bir oyunun görüntüleri paylaşıldı.
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Ama biz Half-Life 3 bekliyorduk...
Oyunun ismi Deadlock olacak.
Sızdırılan görseller düşük çözünürlüklü ama oyun eğlenceli gibi duruyor.
Oyun 2018 yılından beri geliştiriliyor.
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