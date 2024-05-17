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Valve'ın Geliştirmekte Olduğu Gizli Oyunu Deadlock Görselleriyle Birlikte Sızdırıldı!

Valve'ın Geliştirmekte Olduğu Gizli Oyunu Deadlock Görselleriyle Birlikte Sızdırıldı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 21:31

Tüm oyuncular olarak Half-Life 3'ü beklerken Valve'dan resmen ters köşe eden bir sızıntı geldi. Şu an geliştirme aşamasında olduğu söylenen ve Overwatch ile oldukça benzerlik gösteren bir oyunun görüntüleri paylaşıldı. 

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Ama biz Half-Life 3 bekliyorduk...

Ama biz Half-Life 3 bekliyorduk...

Yıllardır beklediğimiz Half-Life projesi için biraz daha beklemek durumunda kalabiliriz. Çünkü gelen sızıntılara göre Valve, şu an Overwatch benzeri bir oyun üzerinde çalışıyor. Resmi duyurusunun ise yakın zamanda geleceği söyleniyor.

Oyunun ismi Deadlock olacak.

Oyunun ismi Deadlock olacak.

Altıya altı bir rekabetçi alanda oynanan Deadlock, üçüncü şahıs kamera açısıyla birlikte gelecek. Oyunun test aşamasından sızdırılan bazı görseller, Valve'ın Overwatch benzeri bir oyun yaptığını gösteriyor. Görselleri ise burada paylaşamıyoruz.

Sızdırılan görseller düşük çözünürlüklü ama oyun eğlenceli gibi duruyor.

Sızdırılan görseller düşük çözünürlüklü ama oyun eğlenceli gibi duruyor.

Bu türe yatkın diğer oyunlarda da görüldüğü gibi karakter yetenekleri, mağaza ve altıya altı oynanacak harita sistemi oyun içerisinde yer alıyor. Valve tarafından resmi bir duyuru gelmedi ancak görüntülerin Deadlock oyununa ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü test aşamasında yer alan kullanıcılardan geliyor.

Oyun 2018 yılından beri geliştiriliyor.

Oyun 2018 yılından beri geliştiriliyor.

Bir diğer söylentiye göre ise Valve'ın 2018 yılından beri bu oyunu geliştirdiği ve büyük bir gizlilikle ilerlediği yönünde. Daha önce gizlice geliştirilen bu oyunun yeni bir Half-Life oyunu olduğu söyleniyordu ancak beklenildiği gibi olmadı.

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