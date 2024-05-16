Steam Fiyatı 1,200 TL'yi Aşan Harika Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Nihayet üzerindeki gizem perdesi kalkan oyunumuz her zaman olduğu gibi bir hafta boyunca Epic Games Store kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu bir haftalık süre içerisinde, yani 23 Mayıs Perşembe gününe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak zaman aralığını kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.