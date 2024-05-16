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Steam Fiyatı 1,200 TL'yi Aşan Harika Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Fiyatı 1,200 TL'yi Aşan Harika Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 18:00

Epic Games Store'un ardından ne çıkacağını merakla beklediğimiz gizemli oyunu nihayet karşımızda! Steam fiyatı 1,200 TL'yi aşan sevilen RPG bu hafta Epic Games Store'da tamamen ücretsiz.

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Epic Games Store'da bu görüntünün ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz!

Epic Games Store'da bu görüntünün ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz!

Kullanıcılarına her hafta yeni bedava oyunlar veren Epic Games Store kimi zaman ise altından genellikle AAA kalitesinde büyük oyunlar çıkan gizemli oyunlarla heyecan yaratıyor. Oyuncular olarak son bir haftadır gizemli bedavanın ne olacağı büyük merak konusuydu.

Epic Games Store'da altından ne çıkacağını merakla beklediğimiz gizemli bedava oyun Dragon Age: Inqusition oldu!

Steam fiyatı 1,200 TL'yi aşan Dragon Age: Inqusition'a bedava sahip olmak için ise elinizi çabuk tutmanız lazım.

Steam fiyatı 1,200 TL'yi aşan Dragon Age: Inqusition'a bedava sahip olmak için ise elinizi çabuk tutmanız lazım.

Nihayet üzerindeki gizem perdesi kalkan oyunumuz her zaman olduğu gibi bir hafta boyunca Epic Games Store kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu bir haftalık süre içerisinde, yani 23 Mayıs Perşembe gününe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak zaman aralığını kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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