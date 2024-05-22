Cüzdanları Hazırlayın: PlayStation Days Of Play İndirimleri İçin Tarih Sızdırıldı
Cüzdanları Hazırlayın: PlayStation Days Of Play İndirimleri İçin Tarih Sızdırıldı
PlayStation sahipleri için müthiş kampanyalar ve indirimleri beraberinde getiren Days of Play 2024 için tarih ortaya çıkmış olabilir. Sızıntıların kaynağı sağlam.
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PlayStation'ın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Days of Play için geri sayım başladı.
Days of Play 2024 için tarih sızdırıldı.
Peki PlayStation'ın Days of Play indirimlerinden bu sene neler bekleyebiliriz?
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