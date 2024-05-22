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Cüzdanları Hazırlayın: PlayStation Days Of Play İndirimleri İçin Tarih Sızdırıldı

Cüzdanları Hazırlayın: PlayStation Days Of Play İndirimleri İçin Tarih Sızdırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 22:29

PlayStation sahipleri için müthiş kampanyalar ve indirimleri beraberinde getiren Days of Play 2024 için tarih ortaya çıkmış olabilir. Sızıntıların kaynağı sağlam.

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PlayStation'ın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Days of Play için geri sayım başladı.

PlayStation'ın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Days of Play için geri sayım başladı.

Yalnızca oyunları değil, PlayStation Plus aboneliklerinden tutun da konsollara ve donanımlara kadar pek çok şeyin indirime girdiği avantajlı dönem genelde yazın başlasa da bu kez takvim biraz erkene çekilmiş olabilir.

Days of Play 2024 için tarih sızdırıldı.

Days of Play 2024 için tarih sızdırıldı.

İsabetli sızıntıları ile meşhur Deadlabs yazarı billbill-kun'un aktardığına göre bu yıl Sony yazı birkaç gün de olsa erken getiriyor diyebiliriz. Yazarın ortaya attığı iddiaya göre Days of Play 2024, 29 Mayıs tarihinde başlayacak ve 12 Haziran'da da sona erecek.

Peki PlayStation'ın Days of Play indirimlerinden bu sene neler bekleyebiliriz?

Peki PlayStation'ın Days of Play indirimlerinden bu sene neler bekleyebiliriz?

Billbill-kun'un iddiaları arasında PlayStation 5'in slim versiyonunun indirime gireceği var. Bunun yanında PS VR2 ve DualSense için de hatırı sayılır indirimler beklediğinden bahseden yazar aynı zamanda PS cephesinin sevilen oyunları God Of War, Horizon Zero Dawn ve The Last Of Us Part 2 için de ciddi fiyat düşüşü beklediğini ekliyor.

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