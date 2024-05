Cüzdanları Hazırlayın: PlayStation Days Of Play İndirimleri İçin Tarih Sızdırıldı

Billbill-kun'un iddiaları arasında PlayStation 5'in slim versiyonunun indirime gireceği var. Bunun yanında PS VR2 ve DualSense için de hatırı sayılır indirimler beklediğinden bahseden yazar aynı zamanda PS cephesinin sevilen oyunları God Of War, Horizon Zero Dawn ve The Last Of Us Part 2 için de ciddi fiyat düşüşü beklediğini ekliyor.