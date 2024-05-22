Geralt'ın Sırma Saçlarına Deli Gönlümüzü Bağladığımız The Witcher 3 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Geralt'ın Sırma Saçlarına Deli Gönlümüzü Bağladığımız The Witcher 3 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Haritalarını kendi şehrimizden iyi bildiğimiz, NPC'leriyle kapı komşumuzdan daha samimi olduğumuz ve zaman zaman aynaya baktığımızda 'ben Geralt'ım galiba, adam aynı ben' dediğimiz The Witcher 3 hakkında hislerini mizahla harmanlayan oyunculardan gelen en komik yorumlara gelin birlikte bakalım.
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Bu kadar iyi oyun yapılmaz. CD Project Red'e haksız rekabet davası açmaya gidiyorum.
990 saatin 987'si Gwent masasında geçti galiba.
Herkes bilir ki The Witcher 3 bir yan görev simülasyonudur.
Birileri Gwent masasından kalkmış.
Öyle bir oyun ki "çok kadın hiç kadındır oğlum, yalnızlıktır sonu" hayat dersini bile veriyor.
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X'e basınca Roach size gelmez, müsait bir çatının üstünde veya ne bileyim iskelenin altında falan spawn olup sizin ona gitmenizi bekler. Ne kadar da asil bir at...
Cindir cadıdır kovarken Geralt'ın içinden Nas&Felak okuduğunu bilsen bu yorumu yapmazdın.
Çünkü köylü milletin efendisidir.
Bi' de erkekler sevdikleri için yeterince çabalamıyor diyorlar.
The Witcher 3 nasıl bir oyun diye soran olursa bu yorumu gösterebilirsiniz. Öyle bir oyun işte.
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