Geralt'ın Sırma Saçlarına Deli Gönlümüzü Bağladığımız The Witcher 3 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar

Haritalarını kendi şehrimizden iyi bildiğimiz, NPC'leriyle kapı komşumuzdan daha samimi olduğumuz ve zaman zaman aynaya baktığımızda 'ben Geralt'ım galiba, adam aynı ben' dediğimiz The Witcher 3 hakkında hislerini mizahla harmanlayan oyunculardan gelen en komik yorumlara gelin birlikte bakalım.