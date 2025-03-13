Dilan Polat’ın Kankası Fenomen Nevra Bilem’in ‘Umre Mevlidi’ Tartışma Yarattı
Dilan Polat’ın Kankası Fenomen Nevra Bilem’in ‘Umre Mevlidi’ Tartışma Yarattı
Dilan Polat’ın arkadaşlarından olan ve şatafatlı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem yeni paylaşımıyla yine ‘yok artık’ dedirtti. Nevra Bilem, Umre dönüşü 'Umre mevlidi' organizasyonu düzenledi. Bu anlara ait görüntüleri paylaşan Bilem, 'Allah kabul etsin' diyerek kıyafet, organizasyon ve mekan reklamı yaptı.
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Kendi gibi fenomen Dilan Polat’ın arkadaşlarından olan Nevra Bilem, yaptığı şatafatlı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada tartışmalara neden oluyordu.
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Nevra Bilem, şimdi de Umre Mevlidi ile gündeme geldi.
Gazeteci Emrullah Erdinç’ten Nevra Bilem’in paylaşımına tepki.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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