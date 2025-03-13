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Dilan Polat’ın Kankası Fenomen Nevra Bilem’in ‘Umre Mevlidi’ Tartışma Yarattı

Dilan Polat’ın Kankası Fenomen Nevra Bilem’in ‘Umre Mevlidi’ Tartışma Yarattı

Dilan Polat Nevra Bilem
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2025 - 12:19

Dilan Polat’ın arkadaşlarından olan ve şatafatlı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem yeni paylaşımıyla yine ‘yok artık’ dedirtti. Nevra Bilem, Umre dönüşü 'Umre mevlidi' organizasyonu düzenledi. Bu anlara ait görüntüleri paylaşan Bilem, 'Allah kabul etsin' diyerek kıyafet, organizasyon ve mekan reklamı yaptı.

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Kendi gibi fenomen Dilan Polat’ın arkadaşlarından olan Nevra Bilem, yaptığı şatafatlı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada tartışmalara neden oluyordu.

Kendi gibi fenomen Dilan Polat’ın arkadaşlarından olan Nevra Bilem, yaptığı şatafatlı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada tartışmalara neden oluyordu.

Katıldığı Gelin Evi programındaki sözleriyle ve sosyal medya hesabından yaptığı şatafatlı paylaşımlarla adından bahsettiren Nevra Bilem altınlı paylaşımlarıyla tartışmalara neden olmuştu.

Nevra Bilem, şimdi de Umre Mevlidi ile gündeme geldi.

Nevra Bilem, şimdi de Umre Mevlidi ile gündeme geldi.

Nevra Bilem şatafatlı Umre Mevlidi organizasyonuyla gündemde. Bilem konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, 'Umre mevlidi ve iftar yemeğimiz. Allah kabul etsin' ifadelerine yer verdi ve altında da elbise, mekan, organizasyon reklamı yaptı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’ten Nevra Bilem’in paylaşımına tepki.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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