Survivor Almeda Baylan'ın Gelin Görümce Programına Başvuru Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Survivor Almeda Baylan'ın Gelin Görümce Programına Başvuru Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/utkunagiiii/status/1899...
Survivor 2025 tüm hızıyla sürerken neredeyse her gün yaşanan tartışmalar, sakatlıklar ve itiraflar programa damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan'ın çocukluğuna dair itirafları gündem olmuştu. Çocukken akrabalarından şiddet gördüğünü dile getiren Almeda, bir akrabası tarafından da istismara uğradığını söyleyerek herkesi üzmüştü.
Hemşire olduğu bilinen Almeda'nın ekranlarda ilk katıldığı programın Survivor olmadığı ortaya çıktı. Almeda meğer daha önce Gelin Görümce yarışmasına da başvurmuş!
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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Survivor'ın bu sezon öne çıkan ve çok konuşulan yarışmacılarından biri Almeda Baylan.
Survivor'la tanıdığımız Almeda Baylan'ın ekranlarda ilk kez Gelin Görümce programıyla görüldüğü ortaya çıktı!
O başvuru videosunu buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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