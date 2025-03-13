Survivor Almeda Baylan'ın Gelin Görümce Programına Başvuru Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Survivor 2025 tüm hızıyla sürerken neredeyse her gün yaşanan tartışmalar, sakatlıklar ve itiraflar programa damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan'ın çocukluğuna dair itirafları gündem olmuştu. Çocukken akrabalarından şiddet gördüğünü dile getiren Almeda, bir akrabası tarafından da istismara uğradığını söyleyerek herkesi üzmüştü.

Hemşire olduğu bilinen Almeda'nın ekranlarda ilk katıldığı programın Survivor olmadığı ortaya çıktı. Almeda meğer daha önce Gelin Görümce yarışmasına da başvurmuş!