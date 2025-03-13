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Survivor Almeda Baylan'ın Gelin Görümce Programına Başvuru Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Survivor Almeda Baylan'ın Gelin Görümce Programına Başvuru Görüntüleri Ortaya Çıktı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.03.2025 - 11:15

Survivor 2025 tüm hızıyla sürerken neredeyse her gün yaşanan tartışmalar, sakatlıklar ve itiraflar programa damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan'ın çocukluğuna dair itirafları gündem olmuştu. Çocukken akrabalarından şiddet gördüğünü dile getiren Almeda, bir akrabası tarafından da istismara uğradığını söyleyerek herkesi üzmüştü. 

Hemşire olduğu bilinen Almeda'nın ekranlarda ilk katıldığı programın Survivor olmadığı ortaya çıktı. Almeda meğer daha önce Gelin Görümce yarışmasına da başvurmuş!

Kaynak: https://x.com/utkunagiiii/status/1899...
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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Bu sezon istenen reytinglere bir türlü ulaşılamamasının ardından eski sezonlardaki güçlü yarışmacılar da programa dahil olmuştu. Daha fazla yarışmacının katılmayacağı Survivor'da yarışmaya son veda eden isim Efecan olmuştu.

Survivor'ın bu sezon öne çıkan ve çok konuşulan yarışmacılarından biri Almeda Baylan.

Survivor'ın bu sezon öne çıkan ve çok konuşulan yarışmacılarından biri Almeda Baylan.

Sık sık diğer yarışmacılarla tartışmaya giren Almeda, sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılardan biri oluyor. Çoğunlukla performansıyla gündeme gelen yarışmacı geçtiğimiz gün verdiği röportajla konuşulmuştu. Çocukken istismara uğradığını açıklayarak herkesi üzen Almeda şu sözleri dile getirmişti:

'İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstlük çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olaya yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. O an korkuyorsun hiçbir şey yapamıyorsun, kendini de savunamıyorsun. İlk başta söylememiştim, anneme sonra anlatmıştım bu olayı, küçüktüm daha 10-11 yaşlarındaydım.'

Detaylar:

Survivor'la tanıdığımız Almeda Baylan'ın ekranlarda ilk kez Gelin Görümce programıyla görüldüğü ortaya çıktı!

Survivor'la tanıdığımız Almeda Baylan'ın ekranlarda ilk kez Gelin Görümce programıyla görüldüğü ortaya çıktı!

Survivor'a katılarak programa damga vuran Almeda Baylan, daha önce Gelin Görümce programına başvurmuş. Survivor Almeda'nın mesleği ve hangi sporu yapıyor sorusu merak edilirken, yarışmacının başvuru videosunda bu sorulara yanıt verdiği ortaya çıktı. İzmir'de yaşadığını ve hemşire olduğunu belirten Almeda, çok hırslı ve dobra olduğunu dile getirmiş. Yarışmaya katılırsa Yazgül ya da Cemile'yle eş olmak istediğini söyleyen Almeda, sakin bir insan olduğunu açıklamış.

O başvuru videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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