Survivor'da Almeda'nın İtirafı Yürekleri Dağladı: Çocukken Şiddet Görüp İstismara Uğramış!
Survivor'da Almeda'nın İtirafı Yürekleri Dağladı: Çocukken Şiddet Görüp İstismara Uğramış!
Hemen her sezon ilgiyle izlenen Survivor, bu sezon All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor. Tartışmaların ve sakatlıkların gündem olduğu Survivor'ın son bölümünde izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir itirafa tanık olundu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Almeda Baylan, verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü itiraf etti.
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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler oldukça çekişmeli oyunlarla sezona devam ediyor.
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Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan. Çoğunlukla tartışmalara karışan Almeda, yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyor.
2002 yılında dünyaya geldiğini açıklayan Almeda, çocukluğuna dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Almeda, çocukken şiddet gördüğünü ve istismara uğradığını açıkladı.
"Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm."
"Çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olay yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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