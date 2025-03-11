Survivor'da Almeda'nın İtirafı Yürekleri Dağladı: Çocukken Şiddet Görüp İstismara Uğramış!

'Bu süreçte çok zorluklar çektim. Mesela anne ile babam yoktu yanımda, kuzenim vardı. Bayramlarda bile kuzenimi annesi ile babası severken hep bir özlem vardı içimde, kardeşim de aynı şekilde. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kardeşim de aynı şekilde çoğu zaman gözümün önünde şiddete maruz kalmış ve onu koruyamamıştım.

Hiçbir sorun yokken sadece kıskançlıktan, kuzenimin beni kıskanması üzerine kemerle dayak yiyen bir kızdım ben, ortada hiçbir şey yokken. Bunlar beni çok yıpratmıştı. Şu an o yüzden en ufak bir ses, en ufak bir sözde haksızlık hissedeyim, çıldırıyorum ve niye çıldırıyorum ben de bilmiyorum.'