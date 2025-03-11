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Survivor'da Almeda'nın İtirafı Yürekleri Dağladı: Çocukken Şiddet Görüp İstismara Uğramış!

Survivor'da Almeda'nın İtirafı Yürekleri Dağladı: Çocukken Şiddet Görüp İstismara Uğramış!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2025 - 00:22

Hemen her sezon ilgiyle izlenen Survivor, bu sezon All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor. Tartışmaların ve sakatlıkların gündem olduğu Survivor'ın son bölümünde izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir itirafa tanık olundu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Almeda Baylan, verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü itiraf etti.

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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler oldukça çekişmeli oyunlarla sezona devam ediyor.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler oldukça çekişmeli oyunlarla sezona devam ediyor.

Yarışmacıların giderek hırslandığı yarışmada hemen hemen her bölümde tartışmalar, sakatlıklar ya da isyanlar duyuyoruz. Oyunların zorluklarından zaman zaman dem vuran yarışmacılar arasında nabız bu sebeple artıyor.

Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan. Çoğunlukla tartışmalara karışan Almeda, yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyor.

Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri Almeda Baylan. Çoğunlukla tartışmalara karışan Almeda, yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyor.

Sosyal medyada sık sık gündem olan Almeda Baylan'ın hayatı da merak konusu oluyordu. Almeda Baylan kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken; bu akşam yayınlanan bölümde hem bu sorulara yanıt verdi hem de yürekleri dağladı Almeda.

2002 yılında dünyaya geldiğini açıklayan Almeda, çocukluğuna dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Almeda, çocukken şiddet gördüğünü ve istismara uğradığını açıkladı.

2002 yılında dünyaya geldiğini açıklayan Almeda, çocukluğuna dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Almeda, çocukken şiddet gördüğünü ve istismara uğradığını açıkladı.

Kendisiyle ilgili bilgi veren Almeda, şu açıklamalarda bulundu:

'Ben 2002 doğumluyum. Aslen göçmeniz, annem Yunan göçmeni babam da yabancı uyruklu ama anne ile babam küçük yaşta ayrıldıkları için biz Türkiye'ye geliyoruz ve Türkiye'de doğdum ben. 3 kardeşiz ama ablam babasıyla kalıyor. Annem 2 evlilik yaptı. Anneannem ile kalıyordum, dayımla kalıyordum bir bakıyorum başka yerde kalıyorum. Teyzemde kalıyordum, süreç biraz karışık.'

"Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm."

"Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm."

'Bu süreçte çok zorluklar çektim. Mesela anne ile babam yoktu yanımda, kuzenim vardı. Bayramlarda bile kuzenimi annesi ile babası severken hep bir özlem vardı içimde, kardeşim de aynı şekilde. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kardeşim de aynı şekilde çoğu zaman gözümün önünde şiddete maruz kalmış ve onu koruyamamıştım.

Hiçbir sorun yokken sadece kıskançlıktan, kuzenimin beni kıskanması üzerine kemerle dayak yiyen bir kızdım ben, ortada hiçbir şey yokken. Bunlar beni çok yıpratmıştı. Şu an o yüzden en ufak bir ses, en ufak bir sözde haksızlık hissedeyim, çıldırıyorum ve niye çıldırıyorum ben de bilmiyorum.'

"Çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olay yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun."

"Çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olay yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun."

'İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstlük çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olaya yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. O an korkuyorsun hiçbir şey yapamıyorsun, kendini de savunamıyorsun. İlk başta söylememiştim, anneme sonra anlatmıştım bu olayı, küçüktüm daha 10-11 yaşlarındaydım.

Sonra zaten anneme anlattığımda da çok üzülmüştü. Nasıl toparladın dersen, ben çok güçlü bir kadınım ve güçlü bir karakterim bunu biliyorum. Genelde çok kaldığım yerlerde şiddete, kötü söze maruz kaldım. Zaten bu durumlar benim psikolojimi buraya getirdi. Tek mutlu olduğum şey şu; iyi ki kurtulmuşum oradan. İyi ki İzmir'e gelmişim, buraya gelmişim.

Mesela Adana'daydım dayımlarla yaşıyorduk ve sığıntı gibiydim açık açık söyleyeyim. Yaşım artık olgunlaşmıştı ve sığmıyordum o eve. Bende gitmek zorunda kalmıştım ve nereye gittiğimi bilmeden gittim.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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