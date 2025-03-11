Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Narsist ve 'Terk Edilme Şeması'nın Olmasına Sebep Olan Olayı Anlatıyoruz
Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Narsist ve 'Terk Edilme Şeması'nın Olmasına Sebep Olan Olayı Anlatıyoruz
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde reytinglerin zirvesine yerleşmeyi başardı. Kenan Baran'ın hikayesini izlediğimiz dizi kitaptan uyarlansa da, aslında gerçek bir hayat hikayesinin işlendiğini hepimiz biliyoruz.
Kenan Baran'ın narsist kişiliği ve terk edilme şemasına sahip olduğu da daha ikinci bölümden anladığımız bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Kenan Baran'ın terk edilme şemasına sahip olmasını tetikleyen olay ne?
Gelin, birlikte inceleyelim!
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Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi güçlü rakiplerine rağmen zirveye yerleşti.
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Dizide Handan'la evli olan ve hem şanı hem yakışıklılığıyla kadınların gözdesi olan Kenan, eşini en yakın arkadaşı Özlem'le aldatmıştı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında da bahsettiği üzere Kenan hem narsisistik kişilik bozukluğuna, hem de terk edilme şemasına sahip.
Terk edilme şemasının genellikle erken çocukluk döneminde bakım veren kişilerin sevgi ve ilgisinin istikrarsız/öngörülemez olması durumunda geliştiği biliniyor.
Kenan, annesi tarafından toplumda üstün olduğu, herkesin kendisine hayran olduğu düşüncesiyle büyütülüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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