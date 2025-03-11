onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Narsist ve 'Terk Edilme Şeması'nın Olmasına Sebep Olan Olayı Anlatıyoruz

Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Narsist ve 'Terk Edilme Şeması'nın Olmasına Sebep Olan Olayı Anlatıyoruz

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 19:49

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde reytinglerin zirvesine yerleşmeyi başardı. Kenan Baran'ın hikayesini izlediğimiz dizi kitaptan uyarlansa da, aslında gerçek bir hayat hikayesinin işlendiğini hepimiz biliyoruz. 

Kenan Baran'ın narsist kişiliği ve terk edilme şemasına sahip olduğu da daha ikinci bölümden anladığımız bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Kenan Baran'ın terk edilme şemasına sahip olmasını tetikleyen olay ne? 

Gelin, birlikte inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi güçlü rakiplerine rağmen zirveye yerleşti.

Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi güçlü rakiplerine rağmen zirveye yerleşti.

Daha ilk bölümlerden elde ettiği bu başarının ardından Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen hikayede neler yaşanacağı ve Kenan'ın başına neler geleceği merak edilmeye başlandı.

Kral Kaybederse Kenan Baran gerçekte kim diye merak ediyorsanız:

Dizide Handan'la evli olan ve hem şanı hem yakışıklılığıyla kadınların gözdesi olan Kenan, eşini en yakın arkadaşı Özlem'le aldatmıştı.

Dizide Handan'la evli olan ve hem şanı hem yakışıklılığıyla kadınların gözdesi olan Kenan, eşini en yakın arkadaşı Özlem'le aldatmıştı.

Handan'a yakalanmalarının ardından da Handan'ın kendisini terk etmesine fırsat bile vermeden Özlem'e evlenme teklif etmişti. Hatta Handan'la boşanmasının ertesi günü Özlem'le evlilik planı yaparak tüm yakınlarını bu düğüne katılmaya zorlamıştı. 

Kenan'ın bu davranışının arkasında yatan gerçek ise narsist kişiliğine bağlanmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında da bahsettiği üzere Kenan hem narsisistik kişilik bozukluğuna, hem de terk edilme şemasına sahip.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında da bahsettiği üzere Kenan hem narsisistik kişilik bozukluğuna, hem de terk edilme şemasına sahip.

Narsizm hakkında bu zamana kadar çok şey duysak da 'terk edilme şeması' nedir diye epey merak duyduk. Biz yine de her ikisini de kısaca açıklayalım...

Terk edilme şeması, bireyin geçmişteki terk edilme, ihmal edilme ve kayıp deneyimlerinden kaynaklanan içsel bir modeli ifade ediyor. Terk edilme şemasına sahip kişiler sevdikleri kişi ile olan ilişkilerinin bir şekilde bitebileceği korkusunu sürekli olarak yaşarlar. Eninde sonunda yalnız kalacaklarına dair duydukları bu inanç, bireyin karşısındakiyle kurduğu bağı etkiler ve sürekli onu sınama ve kontrol etme çabasına yol açar.

Narsisistik kişilik bozukluğu ise kısaca kişinin sürekli olarak ilgi ve hayranlık arayışı içinde olduğu bir psikolojik durum olarak açıklanabilir.

Terk edilme şemasının genellikle erken çocukluk döneminde bakım veren kişilerin sevgi ve ilgisinin istikrarsız/öngörülemez olması durumunda geliştiği biliniyor.

Terk edilme şemasının genellikle erken çocukluk döneminde bakım veren kişilerin sevgi ve ilgisinin istikrarsız/öngörülemez olması durumunda geliştiği biliniyor.

Peki öyleyse, narsist olarak bilinen Kenan Baran'da terk edilme şemasının gelişmesine yol açan olay neydi?

Bu sorunun cevabını da yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Kral Kaybederse'de buluyoruz.

Kenan, annesi tarafından toplumda üstün olduğu, herkesin kendisine hayran olduğu düşüncesiyle büyütülüyor.

Kenan, annesi tarafından toplumda üstün olduğu, herkesin kendisine hayran olduğu düşüncesiyle büyütülüyor.

Aşırı ilgi ile büyütülen Kenan, erken çocukluk döneminde bir ameliyat geçiriyor ve bir süre hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ancak Kenan'ın hastanede yattığı bu süreçte annesi hastaneye gelmiyor. Babası ve babaannesi tarafından bakılan Kenan, onların daha soğuk ve mesafeli ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Taburcu olmasının ardından bir süre daha annesini göremeyen Kenan, terk edildiği düşüncesine kapılıyor. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen annesi bir süre sonra dönse de tüm bu yaşanan süreç Kenan'da terk edilme şeması gelişmesine yol açıyor.

Bakalım tüm bu hikayeye dizide de yer verilecek mi? İzleyip göreceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın