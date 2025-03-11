Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Narsist ve 'Terk Edilme Şeması'nın Olmasına Sebep Olan Olayı Anlatıyoruz

Narsizm hakkında bu zamana kadar çok şey duysak da 'terk edilme şeması' nedir diye epey merak duyduk. Biz yine de her ikisini de kısaca açıklayalım...

Terk edilme şeması, bireyin geçmişteki terk edilme, ihmal edilme ve kayıp deneyimlerinden kaynaklanan içsel bir modeli ifade ediyor. Terk edilme şemasına sahip kişiler sevdikleri kişi ile olan ilişkilerinin bir şekilde bitebileceği korkusunu sürekli olarak yaşarlar. Eninde sonunda yalnız kalacaklarına dair duydukları bu inanç, bireyin karşısındakiyle kurduğu bağı etkiler ve sürekli onu sınama ve kontrol etme çabasına yol açar.

Narsisistik kişilik bozukluğu ise kısaca kişinin sürekli olarak ilgi ve hayranlık arayışı içinde olduğu bir psikolojik durum olarak açıklanabilir.