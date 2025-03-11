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RTÜK Başkanı, Merdan Yanardağ'ın 'Katliam' Sözlerinin Ardından TELE 1'e Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

RTÜK Başkanı, Merdan Yanardağ'ın 'Katliam' Sözlerinin Ardından TELE 1'e Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 17:47

Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 18 Dakika programının 7 Mart tarihli yayınında Suriye'de yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'de HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığını dile getiren Yanardağ, HTŞ ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: 'Sivil, silahsız insanları gözünü kırpmadan katleden gözü dönmüş caniler... Bakın, dinci terörizm bu işte, cihatçı terörizm bu. Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar.' demişti. Dün akşam yayınlanan programda da benzer ifadelerde bulunan Yanardağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye karşılaştırması yaparak Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale etmesi gerektiğini belirtmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın sözleri için 'Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.' diyerek TELE 1'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın 'Suriye'de Alevi Katliamı' konulu 18 Dakika yayınının TELE 1'e soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın 'Suriye'de Alevi Katliamı' konulu 18 Dakika yayınının TELE 1'e soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

'Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir!

Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.

İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.

Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.

Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.

6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

RTÜK'ün, Merdan Yanardağ'ın Suriye'yle ilgili hangi sözleri üzerine soruşturma başlattığı merak konusu oldu.

RTÜK'ün, Merdan Yanardağ'ın Suriye'yle ilgili hangi sözleri üzerine soruşturma başlattığı merak konusu oldu.

Merdan Yanardağ, hem 7 Mart hem de 10 Mart tarihli 18 Dakika programlarında Suriye'deki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığını dile getiren Yanardağ, 'Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar.' demişti. Dün akşam yayınlanan bölümde ise Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale ederek buna bir son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Dün akşamki yayını buradan izleyebilirsiniz:

7 Mart tarihli yayınındaki ilgili bölüm:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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