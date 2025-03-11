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Müge Anlı'nın Adana Dili ve Edebiyatı'yla İmtihanı: Konuğun Ne Dediği Bir Türlü Anlaşılamadı

Müge Anlı'nın Adana Dili ve Edebiyatı'yla İmtihanı: Konuğun Ne Dediği Bir Türlü Anlaşılamadı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 21:17

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu. 52 yaşında ve hiç evlenmemiş kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu söyleyen Hatice, kardeşinin bir diğer kardeşleri ve eşiyle birlikte yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti. Ancak Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması sebebiyle Müge Anlı zor anlar yaşadı.

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşüyor.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşüyor.

Programda işlenen konular kimi zaman o kadar dehşete düşürüyor ki ekran karşısında yaşananları izlerken ağzımız açık kalıyor. Pek çok kaybın bulunmasına ve cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olan programda bugün yeni bir şüpheli ölüm vakası işlendi.

Hatice isimli kadın, 52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun şüpheli ölümü için programa başvurdu.

Hatice isimli kadın, 52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun şüpheli ölümü için programa başvurdu.

Müge Anlı'da işlenen Nurgül Kırkyaşaroğlu olayı merak edilmeye başlandı. Kardeşi Hatice'nin anlattığına göre, 52 yaşındaki kardeşi Nurgül, kardeşi Hasan ve onun eşiyle birlikte yaşıyordu. Hiç evlenmeyen Nurgül, iddiaya göre vefatından kardeşi Hasan ve eşinin kendisini öldürmek için plan yaptığını söylemişti. Ertesi gün gelen ölüm haberi ise Hatice'de şüphe uyandırmıştı.

Yayına katılan Hatice'nin "Ablamın ölümünde, kardeşimin parmağı var." açıklamasından sonra Hasan yayına bağlandı.

Yayına katılan Hatice'nin "Ablamın ölümünde, kardeşimin parmağı var." açıklamasından sonra Hasan yayına bağlandı.

Evde bilinçsiz bir şekilde bulunmasının ardından hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan Nurgül'ün ölümü Müge Anlı tarafından da şüpheli bulundu. Canlı yayında iki kardeş yüzleşti.

Bu üzücü olay yaşanırken, izleyicilerin dikkatini çeken bambaşka bir olay yaşandı. Müge Anlı, Adana şivesiyle konuşan Hatice'yi anlamakta zorluk çekti.

Bu üzücü olay yaşanırken, izleyicilerin dikkatini çeken bambaşka bir olay yaşandı. Müge Anlı, Adana şivesiyle konuşan Hatice'yi anlamakta zorluk çekti.

X'te Adanacity adlı hesap, konuğun söylediği sözlerin açıklamasını yazdı.

O anları 8:46'da bulabilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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