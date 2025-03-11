Müge Anlı'nın Adana Dili ve Edebiyatı'yla İmtihanı: Konuğun Ne Dediği Bir Türlü Anlaşılamadı
Müge Anlı'nın Adana Dili ve Edebiyatı'yla İmtihanı: Konuğun Ne Dediği Bir Türlü Anlaşılamadı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu. 52 yaşında ve hiç evlenmemiş kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu söyleyen Hatice, kardeşinin bir diğer kardeşleri ve eşiyle birlikte yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti. Ancak Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması sebebiyle Müge Anlı zor anlar yaşadı.
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Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşüyor.
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Hatice isimli kadın, 52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun şüpheli ölümü için programa başvurdu.
Yayına katılan Hatice'nin "Ablamın ölümünde, kardeşimin parmağı var." açıklamasından sonra Hasan yayına bağlandı.
Bu üzücü olay yaşanırken, izleyicilerin dikkatini çeken bambaşka bir olay yaşandı. Müge Anlı, Adana şivesiyle konuşan Hatice'yi anlamakta zorluk çekti.
O anları 8:46'da bulabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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