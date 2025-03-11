Müge Anlı'nın Adana Dili ve Edebiyatı'yla İmtihanı: Konuğun Ne Dediği Bir Türlü Anlaşılamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu. 52 yaşında ve hiç evlenmemiş kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu söyleyen Hatice, kardeşinin bir diğer kardeşleri ve eşiyle birlikte yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti. Ancak Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması sebebiyle Müge Anlı zor anlar yaşadı.