Survivor Yorumcusu Murat Özarı'nın Canlı Yayında Olduğunu Unuttuğu Anlar
Survivor Yorumcusu Murat Özarı'nın Canlı Yayında Olduğunu Unuttuğu Anlar
Survivor Panorama programında yorumcu olan Murat Özarı, canlı yayında güldüren anlar yaşattı. Yayında olduğunun farkında olmayan Özarı, program esnasında sosyal medyadan video izlemeye başladı. Partneri Hakan Hatipoğlu, Özarı'yı uyararak canlı yayında olduklarını hatırlattı.
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yaşanılanların tartışıldığı Survivor Panorama, gündüz kuşağının sevilen işleri arasında.
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Sosyal medyadan Survivor'la alakalı video izleyip bir de duymak için telefonunu kulağına götüren Özarı, diğer yorumcuların dikkatinden kaçmadı.
İşte Survivor Panorama'da Murat Özarı'nın canlı yayında olduğunu unuttuğu anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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