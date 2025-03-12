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Survivor Yorumcusu Murat Özarı'nın Canlı Yayında Olduğunu Unuttuğu Anlar

Survivor Yorumcusu Murat Özarı'nın Canlı Yayında Olduğunu Unuttuğu Anlar

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 00:01

Survivor Panorama programında yorumcu olan Murat Özarı, canlı yayında güldüren anlar yaşattı. Yayında olduğunun farkında olmayan Özarı, program esnasında sosyal medyadan video izlemeye başladı. Partneri Hakan Hatipoğlu, Özarı'yı uyararak canlı yayında olduklarını hatırlattı.

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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yaşanılanların tartışıldığı Survivor Panorama, gündüz kuşağının sevilen işleri arasında.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yaşanılanların tartışıldığı Survivor Panorama, gündüz kuşağının sevilen işleri arasında.

Eski Survivor yarışmacıları Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'a Murat Özarı'nın eşlik ettiği programda Survivor'da yaşananlar, elenen isimler, kavgalar ve ödüller tartışılıyor. Survivor izleyicisinin dikkatinden kaçan detayların bile irdelendiği program çok sevilirken canlı yayınlandığı için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Survivor Panorama sunucularından Murat Özarı, programın canlı yayına girdiğinden habersiz şekilde sosyal medyada video izlerken yakalandı.

Sosyal medyadan Survivor'la alakalı video izleyip bir de duymak için telefonunu kulağına götüren Özarı, diğer yorumcuların dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyadan Survivor'la alakalı video izleyip bir de duymak için telefonunu kulağına götüren Özarı, diğer yorumcuların dikkatinden kaçmadı.

Hakan Hatipoğlu, Murat Özarı'yı canlı yayında olduklarına dair uyarırken Özarı'nın bu uyarı karşısındaki şaşkın tavırları görenleri kahkahaya boğdu. 

Hakan Hatipoğlu, 'Murat abi yayındayız' derken Özarı, 'Ne bileyim abi söylesenize' yakarışında bulunarak telefonunu kapattı. Survivor yorumcuları bu anların ardından yarışmacılardan Hikmet hakkında konuştular.

İşte Survivor Panorama'da Murat Özarı'nın canlı yayında olduğunu unuttuğu anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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