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Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin, Yeni Mesleği ve Değişimiyle Şaşırttı!

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin, Yeni Mesleği ve Değişimiyle Şaşırttı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2025 - 09:34

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Hala sosyal medyada sık sık gündeme gelen dizide zengin çocuk, fakir kız temasının fazlasıyla gerçekçi bir şekilde işlendiğine dair yorumlar yapılıyor. 

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cansu, Emir'e olan aşkı ve Feriha'ya dost görünüp arkasından iş çevirmeleriyle biliniyordu. Karaktere hayat veren Sedef Şahin, değişimi ve yeni mesleğiyle görenleri şaşkına çevirdi.

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Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını Feriha Koydum yayın hayatına 2011 yılında başlamıştı.

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını Feriha Koydum yayın hayatına 2011 yılında başlamıştı.

Diğer favori diziler gibi sezonlar boyu sürmese de hem ikilinin uyumu hem de konusu sebebiyle günümüzde hala konuşuluyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizide Yeşilçam klişesi 'zengin kız, fakir oğlan' temasının tam tersi işleniyordu. Ama ne işlenmek! Feriha'nın ailesinin yaşadıkları Türk dizilerinde fakirlik temasının en doğru işlendiği anlardan biriydi.

Feriha ve Emir aşkının karşısındaki en büyük engellerden biri, Feriha'nın dost bildiği Cansu'ydu.

Feriha ve Emir aşkının karşısındaki en büyük engellerden biri, Feriha'nın dost bildiği Cansu'ydu.

Çünkü Cansu, Emir'e deli gibi aşıktı! Feriha'yla da yakın arkadaş gibi görünmesine rağmen onların ilişkilerini öğrenmesinin ardından sürekli kötülük yapmaya çalıştı. Zaten ne yazık ki finalde Emir ve Feriha'ya mutlu son yazılmadı.

Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, seneler sonra yeni mesleğiyle gündem oldu.

Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, seneler sonra yeni mesleğiyle gündem oldu.

Özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Şahin, bu haberi Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı:  'Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız (Kenter) Hoca'mın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık.'

Kariyerine başka bir yön veren Sedef Şahin, değişimiyle de dikkat çekti.

Kariyerine başka bir yön veren Sedef Şahin, değişimiyle de dikkat çekti.

Şahin'in güzelliğine güzellik kattığı görülürken estetik iddiaları da gündeme gelmişti. Adını Feriha Koydum döneminde farklı bir görünüme sahip olmasını ve estetik iddialarını 'Adını Feriha Koydum'da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim.' diyerek açıklamıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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