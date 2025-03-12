Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin, Yeni Mesleği ve Değişimiyle Şaşırttı!

Özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Şahin, bu haberi Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı: 'Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız (Kenter) Hoca'mın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık.'