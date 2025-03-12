Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin, Yeni Mesleği ve Değişimiyle Şaşırttı!
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin, Yeni Mesleği ve Değişimiyle Şaşırttı!
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Hala sosyal medyada sık sık gündeme gelen dizide zengin çocuk, fakir kız temasının fazlasıyla gerçekçi bir şekilde işlendiğine dair yorumlar yapılıyor.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cansu, Emir'e olan aşkı ve Feriha'ya dost görünüp arkasından iş çevirmeleriyle biliniyordu. Karaktere hayat veren Sedef Şahin, değişimi ve yeni mesleğiyle görenleri şaşkına çevirdi.
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Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını Feriha Koydum yayın hayatına 2011 yılında başlamıştı.
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Feriha ve Emir aşkının karşısındaki en büyük engellerden biri, Feriha'nın dost bildiği Cansu'ydu.
Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, seneler sonra yeni mesleğiyle gündem oldu.
Kariyerine başka bir yön veren Sedef Şahin, değişimiyle de dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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