Uzak Şehir'e Bomba Transfer: Alya'nın Annesi Olarak Nursel Köse'nin Gelmesi İzleyiciyi Coşturdu!
Uzak Şehir'e Bomba Transfer: Alya'nın Annesi Olarak Nursel Köse'nin Gelmesi İzleyiciyi Coşturdu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu sezon iki kez reyting rekoru kırmayı başardı. Çekimleri Mardin'de yapılan dizi, Asmalı Konak'la başlayan aşiret dizisi sevgisinin bir göstergesi oldu.
Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayesinde Cihan'la olan mecburi evliliğinin ardından yaşananları izlediğimiz dizide, olayların nasıl seyir alacağı merak ediliyor. Çünkü hikayeye Alya'nın annesi dahil oluyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alya'nın annesini canlandıracak oyuncu Nursel Köse oldu. Bu haberi alan izleyici tabir-i caizse fena coştu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları güçlü rakibi Kızıl Goncalar'dan tahtı devralarak iki kez reyting rekoru kırdı.
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Uzak Şehir konusuyla dikkat çekerken, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu da dizinin sevilmesini sağlayan etkenlerden oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'e Alya'nın annesi olarak Nursel Köse geliyor!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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