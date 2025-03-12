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Uzak Şehir'e Bomba Transfer: Alya'nın Annesi Olarak Nursel Köse'nin Gelmesi İzleyiciyi Coşturdu!

Uzak Şehir'e Bomba Transfer: Alya'nın Annesi Olarak Nursel Köse'nin Gelmesi İzleyiciyi Coşturdu!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2025 - 08:28

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu sezon iki kez reyting rekoru kırmayı başardı. Çekimleri Mardin'de yapılan dizi, Asmalı Konak'la başlayan aşiret dizisi sevgisinin bir göstergesi oldu. 

Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayesinde Cihan'la olan mecburi evliliğinin ardından yaşananları izlediğimiz dizide, olayların nasıl seyir alacağı merak ediliyor. Çünkü hikayeye Alya'nın annesi dahil oluyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alya'nın annesini canlandıracak oyuncu Nursel Köse oldu. Bu haberi alan izleyici tabir-i caizse fena coştu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları güçlü rakibi Kızıl Goncalar'dan tahtı devralarak iki kez reyting rekoru kırdı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları güçlü rakibi Kızıl Goncalar'dan tahtı devralarak iki kez reyting rekoru kırdı.

Çekimleri Mardin'de süren dizinin bu kadar büyük bir başarı yaşaması bekleniyor muydu bilemiyoruz ama izleyicinin aşiret dizisi sevgisine karşılık gelen bir konuyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Çok kısa sürede de bu ilginin karşılığını aldı.

Uzak Şehir konusuyla dikkat çekerken, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu da dizinin sevilmesini sağlayan etkenlerden oldu.

Uzak Şehir konusuyla dikkat çekerken, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu da dizinin sevilmesini sağlayan etkenlerden oldu.

İkilinin zoraki ilişkisinin giderek yerini aşka bırakacak olması izleyicide karşılık buldu. Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayede Alya'nın da giderek Cihan'a alışması ekran başındakileri diziye daha çok bağladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'e Alya'nın annesi olarak Nursel Köse geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'e Alya'nın annesi olarak Nursel Köse geliyor!

Hikayesi daha da güçlenecek ve belli ki bir miktar da hiddetlenecek olan diziye Alya'nın annesi Fikriye'yi canlandırmak üzere Nursel Köse dahil oluyor. Dizide dengeleri alt üst edecek oyuncu, izleyiciyi adeta coşturdu!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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