Uzak Şehir'e Bomba Transfer: Alya'nın Annesi Olarak Nursel Köse'nin Gelmesi İzleyiciyi Coşturdu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu sezon iki kez reyting rekoru kırmayı başardı. Çekimleri Mardin'de yapılan dizi, Asmalı Konak'la başlayan aşiret dizisi sevgisinin bir göstergesi oldu.

Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayesinde Cihan'la olan mecburi evliliğinin ardından yaşananları izlediğimiz dizide, olayların nasıl seyir alacağı merak ediliyor. Çünkü hikayeye Alya'nın annesi dahil oluyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alya'nın annesini canlandıracak oyuncu Nursel Köse oldu. Bu haberi alan izleyici tabir-i caizse fena coştu.

Kaynak: Birsen Altuntaş