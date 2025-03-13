Eski Kadro Bir Arada! Çocukluğumuzun Dizisi Sihirli Annem'in Filmi Geliyor

Sihirli Annem, Türk televizyonunun en sevilen fantastik dizilerinden biriydi. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve birçok sevilen oyuncu vardı.

Hatırlamayanlar için ufak bir özet:

Sadık, üç çocuğuyla birlikte yaşayan sıradan bir babadır. Eşi vefat ettikten sonra hayatını çocuklarına adamış, düzenli bir yaşam sürmektedir. Bir süre sonra tanıştığı Betüş'le evlenme kararı alan Sadık ve çocuklarının bilmediği büyük bir sır vardır. Betüş ve ailesi fani değil, peridir.

Sihirli Annem, faniler ve periler dünyasını bir araya getiren enfes bir diziydi.