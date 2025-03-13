Eski Kadro Bir Arada! Çocukluğumuzun Dizisi Sihirli Annem'in Filmi Geliyor
Eski Kadro Bir Arada! Çocukluğumuzun Dizisi Sihirli Annem'in Filmi Geliyor
2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, bir dönemin çocuklarının vazgeçilmeziydi. Şimdilerde bile pek çok kişinin 'konfor alanı' olarak görüp izlemelere doyamadığı Sihirli Annem'den bomba bir haber geldi. Birsen Altuntaş, sevilen dizinin sinemaya uyarlandığını ve eski kadronun tekrardan bir araya geldiğini duyurdu. Dizinin Betüş'ü İnci Türkay, başrol oynamak için tam 10 yıl sonra setlere dönüyor!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan aile dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2005'te final yapmasının ardından 2011-2012 yıllarında tekrardan çekilen Sihirli Annem hakında en büyük iddia filme çekilecek olmasıydı.
Filmin kadrosu ise resmen yıldızlar geçidi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın