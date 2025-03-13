onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Eski Kadro Bir Arada! Çocukluğumuzun Dizisi Sihirli Annem'in Filmi Geliyor

Eski Kadro Bir Arada! Çocukluğumuzun Dizisi Sihirli Annem'in Filmi Geliyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 10:21

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, bir dönemin çocuklarının vazgeçilmeziydi. Şimdilerde bile pek çok kişinin 'konfor alanı' olarak görüp izlemelere doyamadığı Sihirli Annem'den bomba bir haber geldi. Birsen Altuntaş, sevilen dizinin sinemaya uyarlandığını ve eski kadronun tekrardan bir araya geldiğini duyurdu. Dizinin Betüş'ü İnci Türkay, başrol oynamak için tam 10 yıl sonra setlere dönüyor!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan aile dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hatırlarsınız.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan aile dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hatırlarsınız.

Sihirli Annem, Türk televizyonunun en sevilen fantastik dizilerinden biriydi. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve birçok sevilen oyuncu vardı.

Hatırlamayanlar için ufak bir özet:

Sadık, üç çocuğuyla birlikte yaşayan sıradan bir babadır. Eşi vefat ettikten sonra hayatını çocuklarına adamış, düzenli bir yaşam sürmektedir. Bir süre sonra tanıştığı Betüş'le evlenme kararı alan Sadık ve çocuklarının bilmediği büyük bir sır vardır. Betüş ve ailesi fani değil, peridir. 

Sihirli Annem, faniler ve periler dünyasını bir araya getiren enfes bir diziydi.

2005'te final yapmasının ardından 2011-2012 yıllarında tekrardan çekilen Sihirli Annem hakında en büyük iddia filme çekilecek olmasıydı.

2005'te final yapmasının ardından 2011-2012 yıllarında tekrardan çekilen Sihirli Annem hakında en büyük iddia filme çekilecek olmasıydı.
image.teve2.com.tr

Birsen Altuntaş, Sihirli Annem hakkında bomba bir haber duyurdu.

Çocukluğumuzun efsane dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra beyaz perdeye uyarlanacak. Üstelik filmin çekimleri için eski oyuncu kadrosu tekrardan bir araya gelecek. 

Poll Films’in patronu Polat Yağcı, geçtiğimiz yıllarda senaryosu yazılsa da bir türlü çekimlerine başlanamayan Sihirli Annem filmi için kolları sıvadı. 25 Haziran 2022’de vefat eden Sihirli Annem dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı film yakında sete çıkacak.

Filmin kadrosu ise resmen yıldızlar geçidi!

Filmin kadrosu ise resmen yıldızlar geçidi!

Birsen Altuntaş, filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın rol alacağını duyurdu.

Dizinin başrolü Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay, uzun süredir Londra'da yaşıyordu. Oyunculuğa ara veren Türkay, tam 10 yıl sonra Sihirli Annem filmiyle beraber setlere nefis bir geri dönüş yapacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
9
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın