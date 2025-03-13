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Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık: Burak Çelik Diziye Veda Ediyor!

Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık: Burak Çelik Diziye Veda Ediyor!

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 08:50

NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. 2. sezonuyla ekrana gelen dizi sadık izleyici kitlesini korumayı başarırken henüz 3. sezon hakkında bir gelişme yok. NOW'ın iddialı dizisi tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş herkesi şaşırtan bir haber yayınladı. Altuntaş'ın haberine göre dizide Kaan karakterini canlandıran Burak Çelik, Hudutsuz Sevda'ya veda ediyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan dizi seyirciden yoğun rağbet görmüştü. Söz konusu rağbet hala devam ederken Hudutsuz Sevda, perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olma yolunda hızla ilerliyor. 

Olumlu giden reytingler nedeniyle popüler dizinin 3. sezon onayı alıp almayacağı henüz netleşmese de Hudutsuz Sevda'da peş peşe ayrılıklar yaşanacak. Bunun sinyallerini ise Birsen Altuntaş'tan aldık!

Gazeteci Birsen Altuntaş, 2. sezonda kadroya dahil olan Burak Çelik'in diziden ayrılacağını duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, 2. sezonda kadroya dahil olan Burak Çelik'in diziden ayrılacağını duyurdu.

Kaan Tugay karakteriyle karşımıza çıkan Burak Çelik, dizide Halil İbrahim'in en büyük düşmanlarından birini canlandırıyor.

Kaan, Zeynep’e delicesine aşık ama bu aşk zamanla saplantıya dönüşüyor. Onun kocası olduğunda ise sevgisini zorbalıkla göstermeye başlıyor. Halil İbrahim’le yıllardır süregelen bir husumeti var. En büyük günahlarından biri, Nesim’i öldürmesi. Düşmanına son darbeyi vurmak için Halil İbrahim’in evini basıyor ve Oğuz’la birlikte tüm adamlarını ortadan kaldırıyor. Ancak Halil İbrahim’le yüz yüze geldiğinde işler tersine dönüyor. Sert bir dövüşün sonunda yeniliyor ve ölümle burun buruna geliyor. Tam her şey bitti derken, Gamze ve Zeynep araya giriyor, böylece hayatta kalıyor.

Altuntaş'ın haberine göre Burak Çelik, 56. bölümde diziye veda edecek.

Altuntaş'ın haberine göre Burak Çelik, 56. bölümde diziye veda edecek.

Burak Çelik, geçen yıl sonu aynı zamanda menajerliğini yapan Ece Bayrak’la Karadağ’da evlenmiş ve geçtiğimiz günlerde baba olacağını açıklamıştı.

Öte yandan Hudutsuz Sevda'nın Mayıs ayında sezonu kapatması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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