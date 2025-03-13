Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık: Burak Çelik Diziye Veda Ediyor!
Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık: Burak Çelik Diziye Veda Ediyor!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. 2. sezonuyla ekrana gelen dizi sadık izleyici kitlesini korumayı başarırken henüz 3. sezon hakkında bir gelişme yok. NOW'ın iddialı dizisi tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş herkesi şaşırtan bir haber yayınladı. Altuntaş'ın haberine göre dizide Kaan karakterini canlandıran Burak Çelik, Hudutsuz Sevda'ya veda ediyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş, 2. sezonda kadroya dahil olan Burak Çelik'in diziden ayrılacağını duyurdu.
Altuntaş'ın haberine göre Burak Çelik, 56. bölümde diziye veda edecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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