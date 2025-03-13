Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık: Burak Çelik Diziye Veda Ediyor!

Kaan Tugay karakteriyle karşımıza çıkan Burak Çelik, dizide Halil İbrahim'in en büyük düşmanlarından birini canlandırıyor.

Kaan, Zeynep’e delicesine aşık ama bu aşk zamanla saplantıya dönüşüyor. Onun kocası olduğunda ise sevgisini zorbalıkla göstermeye başlıyor. Halil İbrahim’le yıllardır süregelen bir husumeti var. En büyük günahlarından biri, Nesim’i öldürmesi. Düşmanına son darbeyi vurmak için Halil İbrahim’in evini basıyor ve Oğuz’la birlikte tüm adamlarını ortadan kaldırıyor. Ancak Halil İbrahim’le yüz yüze geldiğinde işler tersine dönüyor. Sert bir dövüşün sonunda yeniliyor ve ölümle burun buruna geliyor. Tam her şey bitti derken, Gamze ve Zeynep araya giriyor, böylece hayatta kalıyor.