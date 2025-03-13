Selahattin Demirtaş’tan "Korkma! Barış" Yazısı: "Bu Devlet Kürtlerin de Devleti"
Selahattin Demirtaş’tan "Korkma! Barış" Yazısı: "Bu Devlet Kürtlerin de Devleti"
Eski DEM Parti Genel Başkanlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, “Terörüsüz Türkiye” süreci ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, QAD Barış Meydanı isimli internet sistesinde “Korkma! Barış” başlığı ile yayımlanan yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti hem Türklerin hem Kürtlerin devletidir.” açıklamasında bulundu.
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“Terörsüz Türkiye” süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamıştı.
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Vatandaşlara seslenen Demirtaş, “Korkma! Barış” başlığını kullandı.
“Kurtuluş Savaşı’nı Anadolu’nun Müslüman halkları başlattı”
“Öcalan ve Bahçeli büyük cesaret ortaya koymuştur”
“Devlet Kürtlerin de devleti”
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“İnsan kendi devletine silah sıkmaz, devlet kendi vatandaşına zulüm yapmaz”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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