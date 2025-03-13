Google’dan Açıklama: “Trafiklerde Yaşanan Sorunu Anlamaya ve Daha İyi Hale Getirmeye Çalışıyoruz”

“Herhangi bir site için ayrıntıya girmem zor. Ancak daha genel olarak konuşursam bir sıralama değişikliği yaptığımızı ve adımlarımızı yerel değil de küresel olarak belirlediğimizi söyleyebilirim. Ama tabii ki, sonra geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızın bazı başka şeyleri tahmin etmediğimiz bir şekilde etkilediğini fark edebiliriz. Bu yaşandığında yaptığımızın yararlı olmadığı sonucuna da varabiliriz. O zaman da kendimize şunu sorarız: Bunu daha iyi hale getirmenin bir yolu olabilir mi? Ve bu genel reçeteyi nasıl iyileştirebileceğimizi anlamaya çalışırız.

Yine genele dair konuşursam, çok çeşitli sorgular için genel olarak işleri nasıl iyileştirebiliriz gibi bir eğilim var. Yani bu bahsettiğiniz durumlar da muhtemelen bu tür bir nedenden kaynaklanıyor. Zaten bu değişiklikler sonrası geriye dönüp sorunu anlamaya ve daha iyi bir duruma getirmeye çalışıyoruz.

Diğer bir konu da Google Keşfet ile Google Arama arasında bir ayrım olduğunu akılda tutmak. Keşfet, Arama’nın bir parçası ve bazen oradan büyük bir trafik gelir ve sonra bu kaybolabilir. Sonra yine geri gelir. Yani öne çıkaracağım içerikle ilgili bazı kriterleri karşılamamışsındır, orada görünmez olursun. Sonra başka bir konu başlığında bu kriterleri karşılarsın ve yeniden oradaki yerini alırsın.

Bu nedenle genel olarak mecralara “Keşfet’e bağlı kalmayın” diyoruz. Özellikle haber yayıncılığında bu daha zor bir durum yaratıyor, anlıyorum. Çünkü oradan ciddi bir trafik alıyorsunuz. Ama Arama kısmına kıyasla çok çok daha belirsiz bir alan orası.

Ayrıca Keşfet için içerik seçeneklerini de artırıyoruz. Başladığımızda sadece haberle sınırlıydı içerikler. Sonra genişledi. Bir de tabii bu güncellemeler sonrası tam tersini yaşayanlar da var. Oraya da bakmak lazım. Gerçi siz haber sitelerinin geneli için bu durumun geçerli olduğunu söylediniz ama…

Son olarak henüz öngöremediğimiz başka tuhaf bir şey yaşanmış da olabilir. Bir sonraki güncellemeyle bunun üstünden geçtiğimizde buradaki ayarlardan daha iyi bir performans almamız da mümkün bu açıdan.”