Google’dan Açıklama: “Trafiklerde Yaşanan Sorunu Anlamaya ve Daha İyi Hale Getirmeye Çalışıyoruz”
Google’dan Açıklama: “Trafiklerde Yaşanan Sorunu Anlamaya ve Daha İyi Hale Getirmeye Çalışıyoruz”
Google Arama’nın (Google Search) dünya çapında sözcülüğünü yapan Danny Sullivan, T24’ten Eray Özer ile yaptığı söyleşide yaklaşık 7 aydır Google tarafından uygulanan erişim kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu.
Sorunu anlamaya çalıştıklarını dile getiren Sullivan, durumları daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.
İşte Eray Özer’in Google yetkilisi ile yaptığı röportajdan satır başları:
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“Geçtiğimiz bir yıl içinde iki büyük düşüş yaşadık. Biri 2024’ün ağustos ayında diğeri ise bu yılın başında olmak üzere… Buradaki düşüş öyle sadece “düşüş” kelimesiyle anlatılabilecek gibi değildi, doğru kelime belki de “çöküş” olabilirdi. Çünkü bilhassa Google Haber ve Google Keşfet’te resmen sıfıra vurdu rakamlar. Bunun sebebi neydi?”
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“Türkiye özelinde şöyle bir durum da var. Özellikle bu bağımsız yayıncıların büyük şirketler gibi bir mali yapısı yok. Dolayısıyla eğer burada SEO (trafik için arama motoru optimizasyonu) yapmak gerekliliği duyuluyorsa bunun için ayrıca ekipler kurmanın veya teknoloji ekipleri oluşturmanın altından kalkamayabiliyorlar. Bu da onları yarışta geriye düşürüyor.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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