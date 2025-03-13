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Google’dan Açıklama: “Trafiklerde Yaşanan Sorunu Anlamaya ve Daha İyi Hale Getirmeye Çalışıyoruz”

Google’dan Açıklama: “Trafiklerde Yaşanan Sorunu Anlamaya ve Daha İyi Hale Getirmeye Çalışıyoruz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2025 - 13:56

Google Arama’nın (Google Search) dünya çapında sözcülüğünü yapan Danny Sullivan, T24’ten Eray Özer ile yaptığı söyleşide yaklaşık 7 aydır Google tarafından uygulanan erişim kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. 

Sorunu anlamaya çalıştıklarını dile getiren Sullivan, durumları daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. 

İşte Eray Özer’in Google yetkilisi ile yaptığı röportajdan satır başları: 

KAYNAK

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“Geçtiğimiz bir yıl içinde iki büyük düşüş yaşadık. Biri 2024’ün ağustos ayında diğeri ise bu yılın başında olmak üzere… Buradaki düşüş öyle sadece “düşüş” kelimesiyle anlatılabilecek gibi değildi, doğru kelime belki de “çöküş” olabilirdi. Çünkü bilhassa Google Haber ve Google Keşfet’te resmen sıfıra vurdu rakamlar. Bunun sebebi neydi?”

“Geçtiğimiz bir yıl içinde iki büyük düşüş yaşadık. Biri 2024’ün ağustos ayında diğeri ise bu yılın başında olmak üzere… Buradaki düşüş öyle sadece “düşüş” kelimesiyle anlatılabilecek gibi değildi, doğru kelime belki de “çöküş” olabilirdi. Çünkü bilhassa Google Haber ve Google Keşfet’te resmen sıfıra vurdu rakamlar. Bunun sebebi neydi?”

“Herhangi bir site için ayrıntıya girmem zor. Ancak daha genel olarak konuşursam bir sıralama değişikliği yaptığımızı ve adımlarımızı yerel değil de küresel olarak belirlediğimizi söyleyebilirim. Ama tabii ki, sonra geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızın bazı başka şeyleri tahmin etmediğimiz bir şekilde etkilediğini fark edebiliriz. Bu yaşandığında yaptığımızın yararlı olmadığı sonucuna da varabiliriz. O zaman da kendimize şunu sorarız: Bunu daha iyi hale getirmenin bir yolu olabilir mi? Ve bu genel reçeteyi nasıl iyileştirebileceğimizi anlamaya çalışırız.

Yine genele dair konuşursam, çok çeşitli sorgular için genel olarak işleri nasıl iyileştirebiliriz gibi bir eğilim var. Yani bu bahsettiğiniz durumlar da muhtemelen bu tür bir nedenden kaynaklanıyor. Zaten bu değişiklikler sonrası geriye dönüp sorunu anlamaya ve daha iyi bir duruma getirmeye çalışıyoruz.

Diğer bir konu da Google Keşfet ile Google Arama arasında bir ayrım olduğunu akılda tutmak. Keşfet, Arama’nın bir parçası ve bazen oradan büyük bir trafik gelir ve sonra bu kaybolabilir. Sonra yine geri gelir. Yani öne çıkaracağım içerikle ilgili bazı kriterleri karşılamamışsındır, orada görünmez olursun. Sonra başka bir konu başlığında bu kriterleri karşılarsın ve yeniden oradaki yerini alırsın.

Bu nedenle genel olarak mecralara “Keşfet’e bağlı kalmayın” diyoruz. Özellikle haber yayıncılığında bu daha zor bir durum yaratıyor, anlıyorum. Çünkü oradan ciddi bir trafik alıyorsunuz. Ama Arama kısmına kıyasla çok çok daha belirsiz bir alan orası.

Ayrıca Keşfet için içerik seçeneklerini de artırıyoruz. Başladığımızda sadece haberle sınırlıydı içerikler. Sonra genişledi. Bir de tabii bu güncellemeler sonrası tam tersini yaşayanlar da var. Oraya da bakmak lazım. Gerçi siz haber sitelerinin geneli için bu durumun geçerli olduğunu söylediniz ama…

Son olarak henüz öngöremediğimiz başka tuhaf bir şey yaşanmış da olabilir. Bir sonraki güncellemeyle bunun üstünden geçtiğimizde buradaki ayarlardan daha iyi bir performans almamız da mümkün bu açıdan.”

“Türkiye özelinde şöyle bir durum da var. Özellikle bu bağımsız yayıncıların büyük şirketler gibi bir mali yapısı yok. Dolayısıyla eğer burada SEO (trafik için arama motoru optimizasyonu) yapmak gerekliliği duyuluyorsa bunun için ayrıca ekipler kurmanın veya teknoloji ekipleri oluşturmanın altından kalkamayabiliyorlar. Bu da onları yarışta geriye düşürüyor.”

“Türkiye özelinde şöyle bir durum da var. Özellikle bu bağımsız yayıncıların büyük şirketler gibi bir mali yapısı yok. Dolayısıyla eğer burada SEO (trafik için arama motoru optimizasyonu) yapmak gerekliliği duyuluyorsa bunun için ayrıca ekipler kurmanın veya teknoloji ekipleri oluşturmanın altından kalkamayabiliyorlar. Bu da onları yarışta geriye düşürüyor.”

'Mecraların (arama motorunda ) bulunmak için SEO yapmaları gerektiğini düşünmelerini istemiyoruz. Umarım, bu sözlerim amacımızın bu olmadığı konusunda sizi biraz rahatlatır. SEO konusunda hâlihazırda bir rehberimiz var. Sadece içeriğinize erişebildiğimizden emin olun. Bu da çok zor bir şey değil. Bunu yapıyorsanız çok da fazla şey yapmanıza gerek yok. Gerçi bazen insanlar bizi fark etmeden blokluyor. Bu da karşılaştığımız bir durum. İçeriğinize rahat bir şekilde erişebiliyorsak SEO için özel bir şey yapmanıza gerek yok.

Siz site haritalarından hoşlanmasanız da biz sizin yerinize bunu yapıyoruz. Belki sitelerde yapısal birkaç şeye dikkat etmekte fayda olabilir. O kadar… Bunun dışında okurlar için doğru içerikleri vermeye devam etmek yeterli.

Ayrıca şöyle düşünün: Bu son aksaklıklara kadar büyük şirketlerin SEO yapması o kadar da etkilemiyordu. Demek ki sorun SEO yapmamakta değil. Yaşanan şey bir sıralama değişikliği yapmamızla ilgiliydi ve bu değişiklik bir grup için belli türden belirteçleri karşılamayan içeriklerde sonuç vermedi.

Tekrar söylemek isterim: Bu anlattıklarım yaşanan durumun peşine düşmemizi engellemiyor. Bir şeyler yapılan değişiklikle uyum sağlamadı. Ama bu SEO yapmakla alakalı bir durum değil. İçeriğinizi doğru anlamak için bizlerin sürekli bazı değişiklikler yapması gerekiyor. Mesele bu.

SEO hiçbir anlam ifade etmiyor gibi bir şey de demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. SEO’yu dikkate almakta fayda olabilir ama bir zorunluluk değil.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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