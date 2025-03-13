TurkNet’ten Açıklama: “Kişisel Verileriniz Çalındı”
TurkNet’ten Açıklama: “Kişisel Verileriniz Çalındı”
Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcılarından TurkNet, sosyal medyadaki “kişisel veriler çalındı” iddiaları sonrasında açıklamada bulundu. Şirket, hackerlar tarafından kişisel verilerin çalındığını doğruladı.
TurkNet müşterilerinin ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve statik IP gibi bilgileri ele geçirilirken, finansal bilgilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu vurgulandı.
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Sosyal medyadaki “TurkNet hacklendi” iddiaları gerçek çıktı.
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Kullanıcıların hangi verileri çalındı?
TurkNet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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E devletin korunamadığı bir ülkede türknet den verilerim çalınmış çok mu
Çalınmayan birseyimiz kaldı mı acaba geçmişimiz geleceğimiz kişisel bilgiler😇
Router iplerini dinamik, yapın derin kullananlar, zorlarlarsa ucu sizde dokunur, aq hangi birinle uğraşacaz