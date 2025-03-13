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TurkNet’ten Açıklama: “Kişisel Verileriniz Çalındı”

TurkNet’ten Açıklama: “Kişisel Verileriniz Çalındı”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 14:23

Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcılarından TurkNet, sosyal medyadaki “kişisel veriler çalındı” iddiaları sonrasında açıklamada bulundu. Şirket, hackerlar tarafından kişisel verilerin çalındığını doğruladı.

TurkNet müşterilerinin ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve statik IP gibi bilgileri ele geçirilirken, finansal bilgilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu vurgulandı.

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Sosyal medyadaki “TurkNet hacklendi” iddiaları gerçek çıktı.

Sosyal medyadaki “TurkNet hacklendi” iddiaları gerçek çıktı.

Bir grup hacker, Türkiye’nin en çok kullanılan internet sağlayıcılarından olan TurkNet’i hacklediklerini ve kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

TurkNet’ten yapılan açıklamada, kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları doğrulandı.

Kullanıcıların hangi verileri çalındı?

Kullanıcıların hangi verileri çalındı?

TürkNet, müşterilerinin ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve statik IP verilerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Şirketin verdiği internet hizmetinde sorun olmadığı açıklanırken, finansal bilgilerin ve kullanıcı parolalarının da güvende olduğu vurgulandı.

TurkNet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

TurkNet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Kamuoyunun bilgisine,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır.

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cihan hn

E devletin korunamadığı bir ülkede türknet den verilerim çalınmış çok mu

Veldoria

Çalınmayan birseyimiz kaldı mı acaba geçmişimiz geleceğimiz kişisel bilgiler😇

Yunus şahin

Router iplerini dinamik, yapın derin kullananlar, zorlarlarsa ucu sizde dokunur, aq hangi birinle uğraşacaz