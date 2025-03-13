Gazeteci Yazar Nihat Genç Hastanede Tedavi Görüyor: Akciğer Kanseri ile Mücadele Ediyormuş
Gazeteci Yazar Nihat Genç Hastanede Tedavi Görüyor: Akciğer Kanseri ile Mücadele Ediyormuş
Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde yazılarına ve konuşmalarına devam eden gazeteci-yazar Nihat Genç’in akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. Erdem Atay, Nihat Genç’in iki haftadır hastanede yattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Nihat Genç’in bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edileceği de ifade edildi.
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68 yaşındaki gazeteci yazar Nihat Genç, Türkiye’nin en sert kalemlerinden biri olarak biliniyor.
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Sağlık durumu iyiye gidiyormuş
Erdem Atay, Nihat Genç ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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