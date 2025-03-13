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Gazeteci Yazar Nihat Genç Hastanede Tedavi Görüyor: Akciğer Kanseri ile Mücadele Ediyormuş

Gazeteci Yazar Nihat Genç Hastanede Tedavi Görüyor: Akciğer Kanseri ile Mücadele Ediyormuş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 13:19

Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde yazılarına ve konuşmalarına devam eden gazeteci-yazar Nihat Genç’in akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. Erdem Atay, Nihat Genç’in iki haftadır hastanede yattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Nihat Genç’in bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edileceği de ifade edildi.

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68 yaşındaki gazeteci yazar Nihat Genç, Türkiye’nin en sert kalemlerinden biri olarak biliniyor.

68 yaşındaki gazeteci yazar Nihat Genç, Türkiye’nin en sert kalemlerinden biri olarak biliniyor.

Kariyerinde Leman, Akşam Gazetesi, Oda Tv, Aydınlık, Halk TV gibi kurumlarda çalışan ve yazılar yazan Nihat Genç, son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşıyordu.

Nihat Genç’in sevenleri için kötü haber geldi. Genç’in akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Sağlık durumu iyiye gidiyormuş

Sağlık durumu iyiye gidiyormuş

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Nihat Genç hangi savaşa girmiş de yenilmiş! Bugüne kadar yıkılmamış adam, bundan sonra da kolay kolay yıkılmaz.” 

Atay, Genç’in 2 haftalık tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceğini de sözlerine ekledi.

Erdem Atay, Nihat Genç ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Erdem Atay, Nihat Genç ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Dediğim gibi Nihat abinin selamı var. Aslanlar gibi dimdik ayaktayız. Savaşı hep beraber vermeye devam edeceğiz. Bu iktidarı yıkana kadar da bize bu dünyadan göçmek yok. Herkesten de dualarını bekliyoruz ama kötü bir durumumuz yok. İyi olacak diye dua ediyoruz biz de. Bütün bunlar olurken Veryansın TV yine programlara devam edecek, yine burada konuşmaya devam edeceğiz. Biz ne umutsuzluklar gördük de bu umutsuzluklara karşı hiçbir zaman yenilmedik. Bunlar umutsuzluk vermez bize güç verir.

Nihat Genç bu ülkeye gelmiş geçmiş en önemli yazarlardan, en önemli gazetecilerden, en önemli aydınlardan birisidir. Hiçbir zaman eğilmeyen adam, bu hastalık karşısında da eğilmeyecek. O yüzden herkesin de bu konuda rahat olmasını rica ediyorum.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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