Gazeteci Yazar Nihat Genç Hastanede Tedavi Görüyor: Akciğer Kanseri ile Mücadele Ediyormuş

“Dediğim gibi Nihat abinin selamı var. Aslanlar gibi dimdik ayaktayız. Savaşı hep beraber vermeye devam edeceğiz. Bu iktidarı yıkana kadar da bize bu dünyadan göçmek yok. Herkesten de dualarını bekliyoruz ama kötü bir durumumuz yok. İyi olacak diye dua ediyoruz biz de. Bütün bunlar olurken Veryansın TV yine programlara devam edecek, yine burada konuşmaya devam edeceğiz. Biz ne umutsuzluklar gördük de bu umutsuzluklara karşı hiçbir zaman yenilmedik. Bunlar umutsuzluk vermez bize güç verir.

Nihat Genç bu ülkeye gelmiş geçmiş en önemli yazarlardan, en önemli gazetecilerden, en önemli aydınlardan birisidir. Hiçbir zaman eğilmeyen adam, bu hastalık karşısında da eğilmeyecek. O yüzden herkesin de bu konuda rahat olmasını rica ediyorum.”