Japonya’yı da Kaybedebiliriz: Japonya Türk Vatandaşları İçin Vizeyi Tartışmaya Başladı
Japonya’yı da Kaybedebiliriz: Japonya Türk Vatandaşları İçin Vizeyi Tartışmaya Başladı
Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Japonya, Türk vatandaşlarına vize uygulamayan ülkelerden biri. Asya ülkesinin mevcut vize politikasına göre, Türk vatandaşları herhangi bir vize almadan ülkede 90 gün boyunca bulunabiliyor. Ancak son zamanlarda Japonya’da Türk vatandaşlarının artan iltica başvuruları nedeniyle hükümet Türk vatandaşlarına vize uygulamayı tartışmaya başladı.
Kaynak: Sözcü
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Japonya, Çin’den sonra Asya’nın en gelişmiş ekonomisine sahip ülke olarak dikkat çekiyor.
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Sözcü’nün aktardığına göre, Japonya’da en fazla iltica başvurusu yapan 10 ülke vatandaşı arasında tek vize istenmeyen ülke Türkiye.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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