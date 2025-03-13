Japonya’yı da Kaybedebiliriz: Japonya Türk Vatandaşları İçin Vizeyi Tartışmaya Başladı

ABD ve AB’den değil vize, vize randevusu almak bile imkansız hale gelirken, Japonya Türk vatandaşlarına 90 günlük vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz gitme imkanına sahip olduğu dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki tek ülke olan Japonya’da artan iltica başvuruları sonrasında yeni kararlar alınabileceği iddia ediliyor.