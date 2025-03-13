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Japonya’yı da Kaybedebiliriz: Japonya Türk Vatandaşları İçin Vizeyi Tartışmaya Başladı

Japonya’yı da Kaybedebiliriz: Japonya Türk Vatandaşları İçin Vizeyi Tartışmaya Başladı

Japonya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 11:54

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Japonya, Türk vatandaşlarına vize uygulamayan ülkelerden biri. Asya ülkesinin mevcut vize politikasına göre, Türk vatandaşları herhangi bir vize almadan ülkede 90 gün boyunca bulunabiliyor. Ancak son zamanlarda Japonya’da Türk vatandaşlarının artan iltica başvuruları nedeniyle hükümet Türk vatandaşlarına vize uygulamayı tartışmaya başladı.

Kaynak: Sözcü

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Japonya, Çin’den sonra Asya’nın en gelişmiş ekonomisine sahip ülke olarak dikkat çekiyor.

Japonya, Çin’den sonra Asya’nın en gelişmiş ekonomisine sahip ülke olarak dikkat çekiyor.

ABD ve AB’den değil vize, vize randevusu almak bile imkansız hale gelirken, Japonya Türk vatandaşlarına 90 günlük vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz gitme imkanına sahip olduğu dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki tek ülke olan Japonya’da artan iltica başvuruları sonrasında yeni kararlar alınabileceği iddia ediliyor.

Sözcü’nün aktardığına göre, Japonya’da en fazla iltica başvurusu yapan 10 ülke vatandaşı arasında tek vize istenmeyen ülke Türkiye.

Sözcü’nün aktardığına göre, Japonya’da en fazla iltica başvurusu yapan 10 ülke vatandaşı arasında tek vize istenmeyen ülke Türkiye.

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Japonya’da çok fazla adli olaya karışması da yeni vize kararında etkili olacağı iddia ediliyor.

Japonya, ilk aşamada Türkiye'den yapılacak kısa süreli seyahatler için basit başvurularla alınabilecek bir 'turist vizesi' planlıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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