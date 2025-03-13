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Donald Trump’ın Kabinesinde Bir Konyalı: Mehmet Öz’ün Kardeşi Seval Öz Bakan Yardımcısı Adayı Oldu

Donald Trump’ın Kabinesinde Bir Konyalı: Mehmet Öz’ün Kardeşi Seval Öz Bakan Yardımcısı Adayı Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2025 - 10:59

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi.

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ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi ekibine ekledi.

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi ekibine ekledi.

Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir 'bakan yardımcılığı' pozisyonuna aday gösterildi. Seval Öz’ün bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olacağı belirtildi.

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor. Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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