Donald Trump’ın Kabinesinde Bir Konyalı: Mehmet Öz’ün Kardeşi Seval Öz Bakan Yardımcısı Adayı Oldu
Donald Trump’ın Kabinesinde Bir Konyalı: Mehmet Öz’ün Kardeşi Seval Öz Bakan Yardımcısı Adayı Oldu
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi.
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ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi ekibine ekledi.
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Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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